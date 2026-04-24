Спорт:

София запя с Деспина Ванди в силно емоционална гръцка вечер

24 април 2026, 14:00 часа 639 прочитания 0 коментара
Снимка: The Locals
Два часа Деспина Ванди пя неуморно за българската публика, която ѝ отвърна със същата енергия като пееше, танцуваше и преживяваше всяка песен заедно с нея. „Добър вечер, много съм щастлива да съм тук, за мен е чест, благодаря ви“, бяха първите ѝ думи към всички в залата.

Концертът в „Арена 8888“ се превърна в силно емоционална среща между изпълнителка и всички присъстващи - вечер, в която гръцката музика звучеше едновременно познато и лично за хилядите в залата.

Началото беше поставено от Аристос Константину и неговия бенд, които с енергичен сет и модерен гръцки звук подготвиха сцената за изявата на богинята на гръцката сцена.

Още с първите акорди на едни от най-обичаните ѝ песни “Gia” и “Ta Sintrima” Деспина Ванди излезе с увереност и онази характерна лекота, с която владее сцената. Реакцията беше мигновена, залата се включи още от първите песни, а усещането за дистанция между сцена и публика постепенно изчезна.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В своята двучасова програма тя включи не само своите най-големи хитове като “Na ti hairesei”, “Girismata”, “Ya Habibi” и “Anaveis Foties”, но и песни, които българската публика силно свързва с гръцката сцена, сред които “Ginete” на Пантелис Пантелидис. Специален момент беше изпълнението на първата ѝ песен “Gela Mou”, записана с Василис Карас.

През цялото време Деспина Ванди се движеше непрекъснато, сменяше ритми и настроения, а зад нея стоеше цял екип от музиканти и танцьори, които допълваха динамиката на шоуто. Хореографиите и визуалните елементи следваха емоцията на всяка песен, без да я изместват.

Един от най-силните моменти на вечерта дойде с изпълнението на “Exo Emena”, когато певицата се разчувства и не скри емоцията си. Това беше моментът, в който концертът премина от шоу към лично изживяване за изпълнителката.

В края на вечерта Деспина Ванди се върна към една от най-обичаните песни от българската публика “Na ti hairesei”, която прозвуча за втори път и беше изпята от залата почти изцяло.

Така „Арена 8888“ се превърна в епицентър на истинска гръцка еуфория, а именно вечер, в която София дишаше в ритъма на Атина. Бузуки звученето, танцуващата публика и магнетичното присъствие на Деспина Ванди създадоха голяма гръцка вечер, която ще остане като ярък акцент в музикалния календар на столицата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес