SUMMER IS MUSIC 2026: Три летни джаз концерта под открито небе от юни до септември

Това лято Summer Is Music се завръща със своето девето издание. Очакват ни три красиви джаз концерта край басейна на Top Secret с участието на някои от най-талантливите, добри, утвърдени, очарователни български музиканти.

Концертите ще са през юни, юли и септември, като първият е следващата седмица, на 1 юни, понеделник, когато с "Джаз в страната на чудесата" откриваме и сезона край басейна. Една слънчева програма за едно истински слънчево начало на лятото с популярни джаз стандарти от Ървин Берлин, Коул Портър, Джордж и Айра Гершуин, изпълнени от Велека Цанкова (вокал) и пиано триото Ангел Заберски (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Димитър Семов (барабани).

Продължаваме на 22 юли, сряда, с "Mambo Italiano - Защото всички обичаме Италия". Защото наистина всички обичаме Италия. Марина Господинова (вокал) ни кани на вечер, посветена на италианското очарование в джаза. Нейната нова програма събира емблематични песни, родени от срещата между италианската мелодичност и американския джаз — страст, елегантност и носталгия в едно. В компанията и на Станислав Арабаджиев (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Кристиян Желев (барабани) ще чуем Италия в цялата ѝ пъстра прелест - страстна, нежна, весела, меланхолична, класическа и модерна.

Последният концерт ще е на 17 септември, четвъртък, когато с музика ще отбележим не само края на лятото (има многооо време дотогава), но и Празника на нашата София. Разбира се, добре дошли са и всички, които празнуват красивите имена Вяра, Надежда, Любов и София. Красивите финални звуци на този тепърва започващ сезон ще прозвучат от латин джаз квартета, воден от Михаил Йосифов (тромпет), и в състав Милен Кукошаров (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Атанас Попов (барабани).

Концертите започват от 20 часа, а входът е на цена 10 евро.