SUMMER IS MUSIC 2026: Три летни джаз концерта под открито небе от юни до септември

27 май 2026, 13:46 часа 578 прочитания 0 коментара
Снимка: Top Secret
Това лято Summer Is Music се завръща със своето девето издание. Очакват ни три красиви джаз концерта край басейна на Top Secret с участието на някои от най-талантливите, добри, утвърдени, очарователни български музиканти.

Концертите ще са през юни, юли и септември, като първият е следващата седмица, на 1 юни, понеделник, когато с "Джаз в страната на чудесата" откриваме и сезона край басейна. Една слънчева програма за едно истински слънчево начало на лятото с популярни джаз стандарти от Ървин Берлин, Коул Портър, Джордж и Айра Гершуин, изпълнени от Велека Цанкова (вокал) и пиано триото Ангел Заберски (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Димитър Семов (барабани).

Продължаваме на 22 юли, сряда, с "Mambo Italiano - Защото всички обичаме Италия". Защото наистина всички обичаме Италия. Марина Господинова (вокал) ни кани на вечер, посветена на италианското очарование в джаза. Нейната нова програма събира емблематични песни, родени от срещата между италианската мелодичност и американския джаз — страст, елегантност и носталгия в едно. В компанията и на Станислав Арабаджиев (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Кристиян Желев (барабани) ще чуем Италия в цялата ѝ пъстра прелест - страстна, нежна, весела, меланхолична, класическа и модерна.

Последният концерт ще е на 17 септември, четвъртък, когато с музика ще отбележим не само края на лятото (има многооо време дотогава), но и Празника на нашата София. Разбира се, добре дошли са и всички, които празнуват красивите имена Вяра, Надежда, Любов и София. Красивите финални звуци на този тепърва започващ сезон ще прозвучат от латин джаз квартета, воден от Михаил Йосифов (тромпет), и в състав Милен Кукошаров (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Атанас Попов (барабани).

Концертите започват от 20 часа, а входът е на цена 10 евро.

Яна Баярова
