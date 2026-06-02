Talent Hub: нов мост между младите музиканти и студентите от НАТФИЗ

На 1 юни в Club Oblk се състоя официалната премиера на първото издание на Talent Hub – партньорската инициатива на МУЗИКАУТОР и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, която среща млади музиканти, отличени в МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН на МУЗИКАУТОР, със студентски екипи от Факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Събитието представи първите студийни видеа от инициативата и събра млади творци, партньори, преподаватели, студенти и гости около идеята за подкрепа на авторското творчество чрез професионална среда и реална възможност за изява.

„В епохата на изкуствения интелект подобни партньорства са още по-важни, защото поставят в центъра човешкия талант, авторския почерк и екипната работа. Инициативите на МУЗИКАУТОР са насочени към хора, които имат огромен творчески потенциал и ако ги подкрепим сега, би било от полза за цялата културна среда в България“, каза Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Talent Hub надгражда дългогодишното партньорство между МУЗИКАУТОР и НАТФИЗ, което се развива устойчиво през последните години. От 2021 г. насам само в рамките на националната инициатива „Светилник“ възпитаници на Факултет „Екранни изкуства“ са създали над 40 видеа към училищни химни, написани от автори на МУЗИКАУТОР за български училища.

„От тази година се включихме и в инициативата Talent Hub, тоест задълбочихме нашето сътрудничество с МУЗИКАУТОР. Студентите от трети курс имат задачата да заснемат телевизионно-студийна програма и така се роди идеята за заснемането на млади изпълнители и групи“, каза доц. д-р Цветелина Цветкова, декан на факултета по „Екранни изкуства“ към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Процесът им дава шанс да развиват уменията си в професионална среда и да участват в създаването на завършен аудиовизуален резултат.

В първото издание на Talent Hub бяха представени осем студийни видеа към авторски песни на млади български артисти и групи: Елия Квартет, Русита, Монера, Цвет. Видеата са резултат от съвместната работа между младите музиканти и студентите от НАТФИЗ, които преминават през реален професионален процес – от концепцията, подготовката и заснемането до звука, монтажа и финалната аудиовизуална реализация.

„Идеята е млади хора не само да се съберат на една сцена, но и в една среда и да творят заедно. Това е основното, което ни кара да създаваме и да организираме тези инициативи,“ каза Васил Гюров, зам.-председател на УС на МУЗИКАУТОР.

На живо в Club Oblk се представиха Русита, Цвет и Freakdeal – групи и автори, отличени в последните издания на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН на МУЗИКАУТОР. Те изпълниха част от своя авторски репертоар и превърнаха премиерата в среща между музика, образ и млада творческа енергия.

„Естествено продължение на инициативите на МУЗИКАУТОР, като МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН и Talent Hub, беше да помислим как тези млади хора да бъдат и в нашия ефир, и затова решихме да направим една съвместна рубрика, в която, чрез тяхната експертиза и експертизата на нашите музикални редактори, да ги представим на аудиторията на БНР и в програма „Хоризонт,“ разказа Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио (БНР). Рубриката се казва „Без резервация“ и започва на 6 юни, съобщи Васил Гюров.

Talent Hub е създаден като пространство за развитие на таланта, опита и синергията между различните творчески сектори. Инициативата поставя фокус върху новото поколение творци и върху необходимостта културната среда в България да установи устойчиви мостове между образованието, авторската общност, медиите и професионалната сцена.