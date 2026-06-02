The Sofianer влиза в Централни хали с нов обект и специален плакат

Арт проектът The Sofianer влиза в Централни хали със свой собствен щанд и специален плакат, създаден като визуален реверанс към историческата сграда. Новото пространство ще бъде насочено към туристите и гостите на града, които искат да открият София в нейния пълен блясък отвъд познатите маршрути. Партньорството ще бъде отбелязано на 4 юни от 18:30 ч. на Сцена „Централни хали“ с малка изложба от постери, които разказват за столицата отвъд клишетата през погледа на над 40 художници и илюстратори.

Специалният плакат за Централни хали е създаден по повод втората годишнина от реставрацията на сградата от доц. Дамян Дамянов, един от разпознаваемите български визуални артисти и преподавател в Нов български университет. Автор на над 1000 корици на книги, плакати и визуални проекти, той интерпретира Халите през характерния за The Sofianer език като място с памет, градски живот и съвременна енергия. През 2026 г. Дамянов получи и специалната награда The Sofianer за своя принос към проекта и към развитието на съвременната градска илюстрация.

По време на събитието гостите ще се запознаят с концепцията на арт проекта и с идеята зад специалната визия за Централни хали. Ще бъде представен и новият щанд на проекта в търговската част на Халите, където посетителите ще могат да открият новата книга The Sofianer, постери, магнити, платнени торби, картички и други сувенири, вдъхновени от столицата.

The Sofianer е колаборативен арт проект, който кани художници от България и света да създават корици на въображаемо списание, посветено на София. Идеята е вдъхновена от култовите корици на The New Yorker и от глобалното движение, в което различни градове създават свои визуални разкази като The Parisianer, The Tokyoiter, Le Montrealer, The Brusseler, The Milaneser и The Shanghairen.

В българската си версия проектът е любовно писмо към София, но не към туристическите клишета, а към нейния жив, понякога смешен, понякога абсурден, но винаги разпознаваем дух. The Sofianer показва града такъв, какъвто го усещат съвременните художници.

Партньорството с The Sofianer надгражда ролята на Централни хали като отворено градско пространство за срещи, култура, пазаруване и нови преживявания в сърцето на София. След мащабното си обновяване Халите отново са част от ежедневния ритъм на столицата, а новият обект и специалният плакат на The Sofianer добавят още един културен пласт към преживяването на посетителите.