Голяма агенция се произнесе за кредитния рейтинг на България

Рейтинговата агенция Scope Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България на ниво „A-“ в местна и чуждестранна валута. Перспективата пред рейтинга е стабилна, се отбелязва в публикация на агенцията. Краткосрочният кредитен рейтинг на България също е потвърден на равнище „S-1“ в местна и чуждестранна валута. Scope Ratings е част от Scope Group – европейска компания със седалище в Берлин. Основана е като европейска алтернатива на американските рейтингови агенции.

Засилване на политическата стабилност

Дългосрочният рейтинг на страната ни бива подкрепян от засилването на политическата стабилност след последните парламентарни избори, което засилва политическата приемственост и напредъка в ключови области като съдебните и антикорупционните реформи, ниските нива на публичен дълг и солидни фискални буфери въпреки скорошното им влошаване, както и стабилните средносрочни перспективи за растеж, подкрепени от силно вътрешно търсене и приток на европейско финансиране, посочват от европейската кредитна агенция.

Като рискове пред рейтинга на България експертите изтъкват продължаваща управленска и институционална слабост, включително проблеми, свързани с върховенството на закона, корупцията и ограничения административен капацитет, неблагоприятни демографски тенденции и намаляваща работна сила, оказващи натиск върху потенциала за растеж в средносрочен план, както и уязвимост към външни сътресения поради ниските нива на доходите, малкия размер на икономиката и високата степен на търговска отвореност.

Предвид победата с абсолютно мнозинство на парламентарните избори през април 2026 г. на „Прогресивна България“, по-стабилната политическа основа би трябвало да подкрепи по-голяма политическа последователност, като се очаква ефективността на управлението да се възползва от по-ясен мандат за реформи, особено в области, където напредъкът бе забавен в миналото, отбелязват от Scope Ratings.

Очаква се новото българско правителство да даде приоритет на съдебната реформа и мерките за борба с корупцията, които са в основата на предизборната платформа на премиера Румен Радев.

Друг ключов приоритет е завършването на нереализираните реформи, необходими за отблокиране на оставащите средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, обясняват експертите.

България все още трябва да приложи мерки, свързани с последните два транша, като до 2,9 млрд. евро (около 2,5 на сто от БВП) зависят от спазването на крайния срок - август 2026 г.

Въпреки сигналите за по-конструктивна позиция спрямо Русия, от Scope Ratings очакват продължаване на сътрудничеството между България и европейските институции, подкрепено от силни стимули за запазване на финансирането и поддържане на политическия диалог.

Ниската публична задлъжнялост подкрепя фискалната устойчивост на страната. Общият държавен дълг на България остава нисък в сравнение с другите страни от региона – 29,9 на сто от БВП в края на 2025 г., което осигурява фискално пространство, въпреки неотдавнашното влошаване на фискалните показатели.

Изпълнението на бюджета се влоши през последните години, главно поради нарастващите разходите, в това число значителното увеличение на заплатите и пенсиите в публичния сектор, както и по-високите разходи за отбрана.

Scope Ratings очаква новото правителство да се фокусира върху фискалната консолидация.

Дефицитът на сектор „Държавно управление“ се е увеличил до 3,5 на сто от БВП през 2025 г., спрямо 3 на сто през предходната година, заявяват от агенцията.

Scope Ratings оценява рисковете за рефинансиране на задълженията на страната като стабилни, в съответствие с умерените брутни финансови нужди, значителните фискални резерви и благоприятния дългов профил, характеризиращ се с дълъг среден падеж от над осем години и незначителна експозиция към лихвени и валутни рискове.

През юли 2025 г. рейтинговата агенция Scope Ratings повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България на „A-“ от „BBB+“ в местна и чуждестранна валута. С тази оценка България за първи път получи рейтинг, който е от високия инвестиционен клас.