Конкурентът за трона в Реал Мадрид обеща носител на “Златната топка“, ако спечели и обяви още един нов

Преди седмици президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес обяви извънредни избори, за да даде възможност на недоброжелателите си да го свалят от поста. Дълги години изглеждаше сякаш няма кой да се противопостави на Перес, но сега има кандидат, който има реален шанс на изборите. Става въпрос за Енрике Рикелме. Той говори пред медиите в Испания и заяви, че ако спечели президентските избори в Реал Мадрид е договорил Родри да стане футболист на клуба. Отделно той обеща да разкрие още един нов и своя кандидат за треньор.

Енрике Рикелме: “Футболист като Родри ще играе в Реал Мадрид“

Ето какво каза Рикелме: “Родри е страхотен футболист, носител на „Златната топка“, мадридчанин и обожавам играч като Родри за Реал Мадрид. Ако стана президент, футболист като Родри ще играе в Реал Мадрид. Но все още не съм президент, а той има договор с клуба си и това трябва да се уважава. Имал съм контакти с неговия представител. Той е едно от двете имена, по които сме работили и които ще обявим в следващите дни.

“Името ще го съобщя след другия играч“

Вторият договорен играч е чужденец и бих искал да го обявя в сряда. Вече имам треньор Идеята ми е да обявявам имена през цялата седмица. Всеки ден да поднасям нови изненади с големи професионалисти, някои от които големи “мадридисти“, които ще се присъединят. Името ще го съобщя след другия играч, след сряда. Моуриньо? Той е голям треньор, който имаше своя момент в Реал Мадрид, но не е това, от което се нуждаем в момента. Артета? Той е страхотен треньор. Направи страхотен сезон с Арсенал, но има и други големи треньори“.

