Управляващите засега дадоха задна за увеличаването на дълга

Управляващите от "Прогресивна България" направиха крачка назад и оттегли предложението за увеличение на тавана на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро. Решението беше обявено по време на заседание на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси след остри критики от страна на опозицията и предупреждение за сезиране на Конституционния съд.

Председателят на комисията Константин Проданов обясни, че по време на почивката се е консултирал с финансовия министър Гълъб Донев. По думите му Министерството на финансите счита предложението за юридически допустимо, но приема аргументите, че подобна промяна, внесена между първо и второ четене на законопроект, би създала спорен прецедент.

Затова управляващите са решили текстът да бъде внесен по редовната процедура от Министерския съвет. Очаква се финансовото министерство да представи подробни мотиви както за необходимостта от нов дълг, така и за неговия размер.

Спорната поправка беше внесена едва ден по-рано между двете четения на законопроект, който първоначално съдържаше единствено технически промени, свързани с гарантирането на увеличението на най-ниските пенсии от 1 юли. Това предизвика недоволство сред опозиционните партии, които обвиниха управляващите, че се опитват да прокарат сериозни финансови решения без достатъчно обществено обсъждане.

Лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че единствено Министерският съвет има право да предлага подобни изменения в бюджетната рамка. Той предупреди, че ако текстовете бъдат приети в този вид, партията му ще ги оспори пред Конституционния съд. Василев разкритикува и отсъствието на финансовия министър по време на обсъждането на въпроса за новия дълг.

В хода на дебатите представители на опозицията поставиха под съмнение и начина, по който е подготвено предложението. Според тях в мотивите се споменава работна група с неясен състав, включваща депутати и неназовани експерти, без да е ясно кой е участвал в изработването на текстовете.

Въпреки отстъплението по темата за дълга, управляващото мнозинство не се отказва от други спорни предложения. Комисията продължи обсъждането на премахването на ковид добавките към пенсиите и намаляването на партийната субсидия. Според вносителите всяка възможна икономия е важна и така "капка по капка" могат да бъдат осигурени допълнителни средства за бюджета.

От своя страна депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев обвини управляващите, че действат прибързано и използват политическото си мнозинство, за да прокарват спорни решения без достатъчно аргументи и подготовка.