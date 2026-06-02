Обявиха програмата за финала на Wacken Metal Battle Bulgaria 2026

Финалът на WACKEN METAL BATTLE BULGARIA 2026 ще се проведе тази събота, 6 юни в столичния клуб "Мixtape 5". Специални гости на събитието са победителите от предишното издание и трети в света HELLBOUND, и най-популярният метъл DJ Eric Hutchence.

Вижте програмата за вечерта:

17:00 – Врати

17:35 – Откриване

17:40 – 18:00 - Enezothe

18:10 – 18:30 - Necromatter

18:40 – 19:00 - Bound To Bleed

19:10 – 19:30 - Death Row

19:40 – 20:00 - Enravota

20:10 – 20:30 - MoGa

20:40 – 21:20 - DJ Eric Hutchence

21:30 – 22:00 – HELLBOUND

22:10 - Резултати и закриване

Поредността на представянето на групите отговаря на поредността, по която са класирани в предварителната селекция.

В деня на събитието ще бъде представено четиричленно жури, което с помощта на публиката (пети глас) ще излъчи групата, която ще представи родната сцена на тазгодишните световни финали по време на мега фестивала WACKEN OPEN AIR.

От BGTSC декларират желанието си за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Концертът ще се проведе при познатите на феновете условия за комфорт и сигурност.

Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат допускани в клуба.

Вижте специален поздрав от DJ Eric Hutchence:

Предстои ни специална и много емоционална вечер.

Билети ще се продават само на място при цена от 10 евро! Един билет – един глас!

