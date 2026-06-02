Официално: Славия взима играч на ЦСКА и си връща защитник

02 юни 2026, 14:12 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След пореден слаб сезон за Славия в Първа лига, феновете на “белите“ започнаха все по-бурно да изразяват недоволството си. Те искат промени на ръководно ниво, което да подобри резултатите на терена. Но от Славия явно не се влияят от това, като искат възможно най-бързо да подобрят ситуацията в отбора и от следващия сезон да могат да се борят с големите отбори. Още преди официално да е отворил трансферния прозорец, “белите“ официално обявиха две нови попълнения – Димитър Буров и Йоан Борносузов.

Славия привлече Димитър Буров и Йоан Борносузов

Ето какво написаха от Славия за трансферите на двамата нови: “Славия привлече Димитър Буров и Йоан Борносузов. Двамата са първите нови попълнения на отбора през лятната пауза. 28-годишният краен защитник Буров има 13 мача за „белите“ в периода 2016-2019 година. Бившият юношески национал игра още за ЦСКА 1948, Спартак Плевен, Ботев Враца, Фратрия и Струмска слава в кариерата си до момента. За последно Буров носи екипа на Монтана в Първа лига. Договорът на бранителя е за два сезона.

Йоан Борносузов

22-годишният нападател Борносузов беше в Ботев Враца през втората част от миналия шампионат, а преди това игра за ЦСКА и италианския Дженоа. Контрактът му е за три години. ПФК Славия желае успехи на Димитър Буров и Йоан Борносузов през новото първенство“. През последния сезон Борносузов записа 26 мача във всички турнири, като вкара 3 гола. Буров също е взел участие в 26 срещи през кампанията.

Славия Димитър Буров Първа лига Йоан Борносузов
Николай Илиев
