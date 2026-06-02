Артета развъртя метлата: 8 си тръгват, Арсенал влиза в битка с ПСЖ и Барселона за нападатели

Арсенал спечели Висшата лига за първи път от 22 години насам и стигна до финала на Шампионска лига за пръв път от 20 години. Но в състава на “артилеристите“ има място за надграждане, особено ако искат да постигнат голямата си цел – да спечелят требъла. Според “Дейли Мирър“, в състава на Микел Артета предстои голяма чистка, като ще си тръгнат цели 8 футболисти.

Арсенал разкарва цели 8 футболисти

Източникът твърди, че Арсенал ще се опита да се раздели с играчи, които така или иначе не влизат състава на Микел Артета. Става въпрос за Рийс Нелсън, Бен Уайт, Кристиън Ньоргор, Фабио Виейра и Итън Нуаниери. А Леандро Тросар, Габриел Жезузс и Габриел Мартинели са футболисти, на които испанският специалист разчита, но от договорите им остава само една година и Арсенал ще трябва да ги продаде, ако не иска да ги изпусне със свободни трансфери.

Арсенал ще срещне конкуренция от Барселона и ПСЖ за трансферните си цели

Вече стана ясно, че за да подсили нападението си, Арсенал ще се опита да привлече една от младите звезди на Висшата лига. “Мирър“ пише още, че “артилеристите“ проявяват интерес и към нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Но за неговия подпис ще трябва да влязат в трансферна битка за Барселона и ПСЖ. Ако не успее да вземе Алварес, Арсенал има резервен вариант – нападателя на Борнемут Ели Жуниор Крупи. Но към младока същ има интерес от ПСЖ.

