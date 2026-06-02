Лудогорец изкара милионите в Европа, но БФС ги дава на други отбори

Клубовете от Първа лига са на път да получат сериозен финансов стимул в края на юни благодарение на плащания от УЕФА. Очакванията са 11 отбора от елита да вземат по около 280 000 евро, като размерът на сумата е пряко свързан със силното представяне на Лудогорец в турнира Лига Европа през изминалия сезон, съобщават от sportal.bg.

Успехът на Лудогорец в Европа носи неочаквано богатство за родния елит

Успехите на европейската сцена и достигането им до основната фаза на надпреварата са донесли значителни приходи. Така за всеки клуб от родния елит са предвидени суми от близо 200 000 евро, но не всички ще могат да се възползват от тях.

Според действащите разпоредби на Български футболен съюз, четири клуба - Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Берое няма да задържат средствата, тъй като през сезона не са спазвали изискването за участие на минимум четирима български футболисти във всеки мач. Техните дялове ще бъдат преразпределени между останалите клубове, което увеличава индивидуалната сума до приблизително 280 000 евро на отбор.

Сред тимовете, които ще се възползват от допълнителното финансиране, са Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Арда, Черно море, Ботев Враца, Локомотив София, Славия, Спартак Варна, Септември, Добруджа и Монтана.

Любопитен е случаят с Лудогорец, тъй като клубът е участвал в основната фаза на европейски турнир, той няма право да получава плащания. Вместо това разградчани трябва да преведат полагащата им се сума обратно към БФС, откъдето тя ще бъде разпределена поравно между останалите 11 клуба.

Процедурата предвижда първо всички средства да бъдат преведени от УЕФА към БФС, а след това съюзът да ги разпредели към клубовете. Впоследствие отборите, които не отговарят на условията, са длъжни да върнат съответните средства. Ако някой от тях не изпълни това изискване, правилникът предвижда сериозни санкции, включително да не бъде допуснат до участие през следващия сезон.

