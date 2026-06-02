За първи път в историята на музиката: Ана-Мария вдъхва нов живот на българския фолклор (ВИДЕО)

За първи път в историята на музиката се смесва шопско пеене с тресене и ортодоксално многогласово пеене от професионален хор от десет свещеници. Това се случва в новия музикален проект на Ана-Мария - "Перунико", като гласовитата изпълнителка вдъхва нов живот на старата автентична българска песен, превръщайки я в модерно и въздействащо музикално преживяване.

След успеха на етно проекта "Грозданка", Ана-Мария продължава мисията си да приближава българския фолклор до младата публика чрез съвременен модерен звук, силна емоция и смели музикални решения.

Аранжиментът е дело на Георги Стрезов, който демонстрира истински висш пилотаж в музицирането. Участие взима и виртуозният Злати Петров, чието майсторство на мей, кавал и саз допринася за автентичния и едновременно модерен облик на парчето.

Специален колорит във видеоклипа, заснет край Драгалевски и Германски манастир, внасят танцьорите от Ансамбъл "Панчарево", които пресъздават характерните шопски стъпки с неподправена енергия и дух. Лора е новото лице, чието изпълнение на тъпан придава още по-автентично звучене на проекта.

Смесването на фолклор и ортодоксално пеене в "Перунико" е смел артистичен експеримент и поредното доказателство, че българският фолклор може да звучи едновременно автентично, модерно и вълнуващо за новото поколение, като остави своя силен емоционален отпечатък.