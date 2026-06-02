Страхувам се за живота си: В опасност ли е Сабрина Карпентър? (ВИДЕО)

Певицата Сабрина Карпентър е получила ограничителна заповед срещу предполагаем преследвач, който според твърденията е наблюдавал дома ѝ в Лос Анджелис в продължение на месец, преди да се опита да проникне с взлом. В петък (29 май) съдия е подписал временна заповед, която изисква 31-годишният Уилям Апългейт да стои на поне 100 ярда (около 91 метра) разстояние от Карпентър и нейния дом до 17 юни, когато ще се проведе изслушване, за да се реши дали забраната да стане постоянна.

Изпълнителката на "Еspresso" е подала молба в същия ден, като е заявила, че мъж с името Апългейт, "напълно непознат човек", е започнал да наблюдава и проучва дома ѝ още през април. Според твърденията, поведението му постепенно се е влошавало — той се приближавал все повече до дома на поп звездата и "е ескалирал до насилствено и агресивно незаконно проникване" на 23 май.

На този ден Карпентър е заявила, че Апългейт е заобиколил охранителната ограда и се е опитал да си пробие път в дома ѝ. Инцидентът е заснет от камера. Според твърденията той е заявил, че я познава и е отказал да се подчини на охраната, която му е наредила да напусне. В крайна сметка е бил арестуван от полицията в Лос Анджелис (LAPD).

Притесненията на Карпентър

Апългейт е бил задържан по подозрение в престъпление от по-лек характер и по-късно е бил освободен. В следващите два дни той се е върнал още два пъти пред дома на Карпентър, като веднъж е наблюдавал имота от колата си поне два часа.

"Цялостното поведение на Апългейт ми причини сериозен и постоянен страх за личната ми безопасност и безопасността на всички, които живеят в дома ми", е написала Карпентър в декларация. "Апългейт многократно и умишлено е нарушавал неприкосновеността и сигурността на моя частен дом. Опитът му физически да отвори и влезе през входната ми врата без покана, съгласие или каквато и да е законна причина е едно от най-обезпокоителните нарушения на личната безопасност и поверителност, които съм преживявала."

"Неговото заблудено убеждение, че ме познава и че съм го очаквала, показва опасна, нереалистична и ирационална фиксация върху мен", добавя тя. "Поведението му на преследване, навлизане в имота и наблюдение ми причинява сериозен и постоянен емоционален стрес и се страхувам какво би могъл да направи, ако съдът не го ограничи."

Молбата е подкрепена с видеозаписи от камерите на дома на певицата, както и с декларации от нейната охрана и детектив от LAPD. Детектив Питър Думанис е написал: "Според професионалното ми мнение, ответникът е развил обезпокоителна и ирационална фиксация върху молителката."

В декларацията му се посочва също, че поведението на Апългейт е било предадено на прокуратурата на град Лос Анджелис за евентуални обвинения. Представител на прокуратурата не е отговорил на запитване за коментар към понеделник (1 юни).

Представителите на Карпентър също не са отговорили на запитвания. Апългейт не е бил открит за коментар, пишат от "Billboard".