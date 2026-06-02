Бляскави червени светлинни пипала паднаха над Тибет. Какво представляват? (ВИДЕО)

Зашеметяващо видео, запечатало извисяващи се стълбове от червена светлина, проблясващи високо над гръмотевичните бури над Тибет, остави зрителите по целия свят запленени. Това рядко явление, известно като "червени спрайтове", изглежда като гигантски светещи пипала, простиращи се в Космоса, създавайки сцена, която повече напомня на научнофантастичен филм, отколкото на естествено метеорологично явление. Кадрите, заснети по време на силна гръмотевична буря, показват множество яркочервени светкавици, изригващи над върховете на облаците.

Какво представляват червените спрайтове?

За разлика от обикновените мълнии, които удрят в облаците или между облаците и Земята, червените спрайтове се появяват много по-високо в атмосферата, често достигайки височина от 50 до 90 километра над повърхността на Земята.

Учените класифицират спрайтовете като вид преходни светлинни явления (TLE) – кратки светлинни проблясъци, които се появяват над гръмотевичните бури. Те се задействат, когато мощни мълнии по-долу създават силни електрически полета в горната атмосфера. Тези полета възбуждат азотните молекули, карайки ги да излъчват характерно червено сияние.

Спрайтовете могат да приемат различни форми, включително структури, наподобяващи медузи, колони, моркови и разклонени пипала. Забележителните стълбове, наблюдавани над Тибет, са сред най-впечатляващите форми, регистрирани досега, пише "India Today".

Въпреки че могат да обхващат десетки километри в небето, те обикновено траят само няколко милисекунди, което ги прави изключително трудни за наблюдение с невъоръжено око. Тяхната мимолетна природа е една от причините, поради които спрайтовете оставаха до голяма степен неизвестни до последните десетилетия. Макар пилоти от години да съобщаваха за загадъчни светкавици над бури, първите фотографски доказателства бяха заснети едва през 1989 г.

Оттогава насам напредъкът в областта на високоскоростните камери и технологиите за заснемане при слаба осветеност помогна на изследователите да документират повече от тези неуловими атмосферни явления.

Защо се виждат над Тибет?

Високата надморска височина и относително ясното небе на Тибет го правят идеално място за наблюдение на явления в горните слоеве на атмосферата.

Гръмотевичните бури, които се развиват над региона, могат да генерират мощните мълнии, необходими за задействането на спрайтовете, докато по-рядката атмосфера и намаленото светлинно замърсяване подобряват видимостта.

Освен визуалната си атрактивност, спрайтовете представляват голям научен интерес. Изследователите ги изучават, за да разберат по-добре как гръмотевичните бури взаимодействат с горните слоеве на атмосферата и околното пространство. Тези явления могат да повлияят на атмосферната химия и да предоставят улики за преноса на електрическа енергия между различните слоеве на атмосферата.

За повечето хора обаче гигантските червени светкавици остават едно от най-впечатляващите скрити зрелища на природата.

