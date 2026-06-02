Носител на „Златната топка“ изправи Сити на нокти: Ще взема решение за бъдещето си след Мондиал'26!

Една от големите звезди на Манчестър Сити изправи всички в клуба на нокти, след като намекна, че може и да не продължи да носи екипа на „гражданите“. Става въпрос за носителя на „Златната топка“ за 2024-та – Родри. Както е известно, испанският национал влиза в последната година от договора си с английския тим, а напоследък се заговори, че през лятото той може да подсили Реал Мадрид.

Родри говори пред испанските журналисти, като сподели, че гледа да не обръща голямо внимание на слуховете за неговото бъдеще. Той допълни, че ще реши какво да прави с кариерата си след края на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, което започва след десетина дни.

Родри влиза в последната година от договора си със Сити

Rodri refuses to discuss his Man City future until after the World Cup — ESPN UK (@ESPNUK) June 1, 2026

„Опитвам се да не обръщам прекалено голямо внимание на това, но е част от работата ми. Особено когато договорът на един футболист наближава своя край, е напълно естествено да се появяват различни слухове“.

„Напълно спокоен съм и знам точно къде се намирам. Вероятно, ако нямаше Световно първенство, ситуацията щеше да е различна, но предвид предстоящия голям форум, моята отговорност е да остана концентриран. Тук сме, за да говорим за Мондиала, а всичко, свързано с бъдещето ми, ще изчака до края на турнира“, обясни Родри.

