Mona и Любо Киров представиха една от най-очакваните музикални колаборации на годината (ВИДЕО)

Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена Mona и най-обичаният поп артист Любо Киров обединяват сили в новия си съвместен проект "Луна" - песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи заедно с официално видео. "Луна" е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината.

Още: За първи път в историята на музиката: Ана-Мария вдъхва нов живот на българския фолклор (ВИДЕО)

"Винаги съм уважавала творчеството на Любо Киров и дори в най-смелите си мечти не съм си представяла, че ще работим заедно. Този дует беше огромно предизвикателство, но и огромна чест. Радвам се, че Любо ми се довери и ми показа какво означават истински професионализъм и отдаденост към музиката", допълва тя.

С "Луна" Mona за пореден път демонстрира своя авторски почерк, написвайки музиката и текста на песента, докато аранжиментът е поверен на Денис Попстоев, който придава на проекта неговото модерно и въздействащо звучене.

"Луна" е безценен проект, който ни събра като артисти от различни поколения, обединени от любовта към българската музика. Поп и етно мотивите в този трак се съчетаха по най-успешния до момента начин. Талантът на Mona е безкраен и аз благодаря за поканата да съм част от това преживяване. Мисля, че "Луна" е много висок клас композиция, създадена с перфектна мярка между стиловете и запалваща мигновенно вниманието на всеки, който я чуе за първи път", споделя Любо Киров.

Видеоклипът към "Луна" е реализиран от нов творчески екип. Режисьор е Орлин Менкаджиев, оператор - Веселин Менкаджиев, а монтажът е дело на Калинa Спасова. За стилистичната концепция и артистичната визия се грижат The Trackers и Анастасия Димитрова - Pretty Boss Braider.

Почитателите ще могат да видят Mona и Любо Киров заедно и на живо. На 6 юни в 18:00 часа двамата ще се срещнат със своите фенове на специално събитие в Кино Кабана в София, където ще имат възможност да се снимат и разговарят с тях преди старта на турнето.

Още: Папи Ханс връща настроението от лятото на "90-а" (ВИДЕО)

Mona ще бъде и специален гост на националното турне на Любо Киров в България "Футурофония", което включва 15 концерта в различни градове на страната и започва на 10 юни от Русе. А следващият самостоятелен концерт на Mona е на 20 юни в Plovdiv Event Center.