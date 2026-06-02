Преди дни изведе тима си до титлата в Лигата на конференциите, а сега си събира багажа

Елитният английски отбор Кристъл Палас официално обяви, че се разделя с мениджъра Оливер Гласнер. Австриецът е начело на отбора от 2024 г. Под ръководството на 51-годишния специалист Палас спечели три трофея: Купата на ФА, Суперкупа на Англия и Лига на конференциите.

Оливер Гласнер се сбогува с Кристъл Палас

Thank you for everything, Oliver Glasner ❤️💙 pic.twitter.com/M6S7LQs7ip — Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 2, 2026

„Трудно е да обясня как се чувствам, напускайки Кристъл Палас след две години, но трябва да кажа, че беше чест да работя в този футболен клуб. Това ще остане с мен до края на живота ми. Нося със себе си много щастливи спомени, но най-вече си спомням атмосферата, която създадохте на „Селхърст Парк“ в дните на мачовете – емоцията, интензивността, шумът“.

„Създадохме манталитет, който ни позволяваше да се състезаваме. Това не означава, че печелихме всеки мач. Но показахме, че Кристъл Палас може да се конкурира с най-добрите отбори у дома и на континента“, цитира пресслужбата на клуба Гласнер.

По-рано в треньорската си кариера той е работил и в Айнтрахт Франкфурт, Волфсбург, ЛАСК, Рийд и Залцбург.

