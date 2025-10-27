"Там": Където гласовете на Миро и ALMA се преплитат в музикален филм (ВИДЕО)

След страхотния успех на "Повече", станала песен на годината през 2023-та, всички чакаха още музика от Миро и ALMA. Вторият им дует е вече факт, озаглавен е "Там" и освен че е с нежно и неустоимо поп звучене, носи хитовия потенциал на "Повече". Песента е създадена от звезден тандем по време на творческия лагер Sofia Songwriting Camp. Музиката е на Миро, Юли от "Молец", Денис Попстоев и шведската авторка Kristin Langsrud, а текстът е на Миро и Дара Екимова, пишат от БГ Радио.

Повече за парчето

"В началото направих солова версия на песента, но тя сякаш плачеше за ALMA и меланхолията в гласа й, която толкова харесвам. Сега всичко си е на мястото.", споделя Миро.

"Чиста привилегия e за мен за втори път да съм до Миро в толкова силна и емоционална българска песен", казва и ALMA.

Видеото към "Там" също заслужава особено внимание, защото всъщност е кратък музикален филм, чийто сценарий и режисура са на Крис Захариев, а зад камерата е Борис Калайджиев.

"Още от първото слушане песента ме вдъхнови и ме заведе в историята, която виждаме на екрана.", признава Крис Захариев.

Клипът е сниман изцяло на лента, което е предизвикателство за всички замесени и води до многобройни репетиции преди заснемането на всяка сцена. В главната роля е най-добрият млад брейкър Николай Кафелов, а в ролята на брат му е актьорът Цветан Апостолов.

"Там" ще е част от сет листа на финала на турнето на Миро на 26 ноември, който ще бъде отбелязан с грандиозно 360-градусово шоу в най-голямата арена в България – „Арена София“