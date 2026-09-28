Тейлър Суифт пренаписа историята на наградите на MTV (ВИДЕО)

Вдъхновеното от шоугърлите видео на Тейлър Суифт "The Fate of Ophelia" спечели най-престижното отличие на ежегодните видео музикални награди на MTV, предадоха осведомителните агенции. Певицата посвети приза си на легендата на кънтри музиката Доли Партън. Суифт си тръгна с три награди от церемонията, с което общият брой на видео музикалните отличия на MTV в кариерата ѝ достигна безпрецедентните 33. Преди това Тейлър Суифт поделяше рекорда с Бионсе, като и двете имаха по 30 награди, припомня Ройтерс.

"Ophelia" - първият сингъл от успешния албум на Суифт от 2025 г. "The Life of a Showgirl", спечели приза за видеоклип на годината. Докато държеше най-новата си статуетка "Moon Person", тя определи Партън като "най-великата шоугърла". По думите на Суифт легендата на кънтри музиката е разказвала истории, които са били "изключително живи и наситени". "Мисля, че всички ние бяхме много щастливи да споделяме тази планета с Доли Партън за известно време", каза Тейлър Суифт. Партън, многократно награждавана кънтри певица, авторка на песни и бизнесдама, почина на 25 август на 80-годишна възраст.

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По-рано по време на церемонията Суифт получи първата награда на MTV за артистичен режисьор. 36-годишната певица е написала сценария и е режисирала 18 от приблизително 60-те си видеоклипа през кариерата си. По време на наградното шоу Тейлър Суифт за първи път представи клипа към новия си сингъл "Patient Zero". Във видеото участват Дакота Джонсън и Колин Фарел в ролята на двойка в нездравословна връзка.

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"Основната причина, поради която толкова много обичам да пиша и режисирам музикални клипове, е, че вие, феновете, правите това толкова забавно. Вие наистина се интересувате от това, което създаваме", каза Тейлър Суифт, цитирана от Ройтерс. Суифт спечели и приза за най-добра режисура за видеоклипа си "Opalite".

Другите отличени

Церемонията по връчването на наградите в театър "Пийкок" в Лос Анджелис, водещ на която беше Снуп Дог, беше излъчена на живо по CBS и MTV, както и онлайн по Paramount Plus. Победителите в основните категории бяха избрани чрез гласуване на феновете.

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Легендата на поп музиката Мадона оглави тазгодишния списък с победители със седем награди, включително за изпълнител на годината и най-добър денс клип за "Confessions II - The Film". Тя си спомни своето изпълнение на хита си "Like a Virgin" от 1984 г. на първите видео музикални награди на MTV, което, според нея, по онова време е било счетено за прекалено провокативно за кабелната телевизия, отбелязва Ройтерс. "Мисля, че повечето от вас вероятно още не са били родени", каза 68-годишната певица пред публиката.

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Говорейки за албума "Confessions II", Мадона отбеляза, че последните 18 месеца е била в "търсене на себе си, вяра в себе си и създаване на музиката, която наистина исках да сътворя". "За мен това означава да си артист", каза тя.

Madonna Live From VMAs 2026 🪩🔥❤️

Confessions II pic.twitter.com/cEjuulZWew — Gabriel Aparicio (@gh_aparicio) September 28, 2026

Мадона даде старт на шоуто с енергично изпълнение на две от най-скорошните ѝ съвместни продукции с други изпълнителки. Сабрина Карпентър се присъедини към нея за "Bring Your Love" - песен, която по-късно беше обявена за най-добро сътрудничество. Charli XCX излезе на сцената за "Danceteria Afterhours", заобиколена от танцьори на сцена, която приличаше на тоалетна в клуб, отбелязва Ройетрс.

Кейси Мъсгрейвс отдаде почит на Доли Партън, изпълнявайки вечната песен "I Will Always Love You". Лиса от момичешката кей-поп група Blackpink спечели наградата за най-добър поп клип за соловия си сингъл "Dream". Изпълнителката през сълзи благодари на феновете си, известни като Lillies. "Нямаше да съм тук без вас. Много ви благодаря за любовта и подкрепата", каза тя.

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Британската певица и авторка на песни Сиена Спиро, която съчетава поп, джаз и соул музика, беше обявена за най-добър нов изпълнител, предава БТА.

На церемонията беше връчена и наградата "Video Vanguard Award", която се дава на групи и артисти за изключителен принос. Тази година статуетката отиде при музикантите от Nirvana.