Expectations с нов албум: "My Last Time To Shine" вече е факт

"My Last Time To Shine" е петият албум на българската хардкор банда Expectations и първи, записан от най-силния състав на групата от нейното създаване преди 15 години насам. Expectations в момента са Георги Димитров (вокали), Михаил Славов (китари), Андрей Генчев (китари), Неди Миладинов (барабани) и Ангел Симитчиев (бас).

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"My Last Time To Shine" e най-многопластовият албум на групата до момента. В него освен характерната мелодична, пост-хардкор меланхолия на бандата могат да бъдат открити влияния, вариращи от олдскул хардкор звук, пост-пънк и 2000s метълкор. Албумът е записан от китариста на бандата, но е смесен и мастериран от дългогодишния съмишленик на групата Мариус Костаке, с който бандата записва първите си три издания в Румъния, а впоследствие мастерира и всичко останало, което Expectations издават през годините. Обложката е дело на художничката Силвана Илиева.

Една от най-специалните изненади в "My Last Time To Shine" са гост музикантите, които участват в албума. Сред тях откриваме Александър Бояджиев (вокали, Last Hope), Васко Райков (вокали, Odd Crew) и Ставрос Спиро (саксофон, Sawber). "My Last Time To Shine" излиза на плоча, компактдиск и дигитално от българския лейбъл Balkan Sprachbund, създаден от Филип Филипов (Voyvoda), и Bound By Modern Age Records (Германия). Албумът може да бъде чут и закупен на www.expectationsband.com. На 4 октомври Expectations се включват в Източноевропейското турне на щатските хардкор легенди Madball, което ще премине и през София на 9 октомври.

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