Владимир Зомбори вече е ZOMBORI: Чуйте дебютната му песен (ВИДЕО)

Познаваме Владимир Зомбори от театъра, киното и телевизията - все пространства, които го предизвикват да излезе от себе си и да влезе в света на някой друг. През годините обаче той неведнъж е давал знак, че извън актьорството има и друга територия, която го вълнува, а именно тази на музиката. Затова той прави следващата крачка и влиза в ролята на музикален изпълнител под псевдонимa ZOMBORI.

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Първият резултат от тази посока е дебютният му сингъл "Непрестанно", който излиза на 24 септември в 19:00 ч. Песента разкрива фин и мелодичен вокал, съвременно и деликатно звучене, с акцент върху мелодията, атмосферата и емоцията.

Музиката и аранжиментът са създадени от ZOMBORI, Пламен Денчев и Алекс Валериев, а текстът е написан в съавторство с Preyah. Така още в първия си проект ZOMBORI застава не само пред микрофона, но и в самия процес на авторство. Към "Непрестанно" има и видео, реализирано от млад творчески екип с режисьор Филип Круз, фотограф и стилист Даниела Йорданова, оператор Ангел Ангелов и осветител Даниел Димитров. Визуалната концепция продължава естетиката на песента и изгражда собствен свят около нея.

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За Владимир Зомбори музиката не е рязък завой от познатото, а ново изразно средство. Официалната премиера на "Непрестанно" е както в дигиталните платформи, така и в българския радио и ТВ ефир.