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Дария Томова и Орлин Горанов в музикална следа с "Остава нещо" (ВИДЕО)

27 септември 2026, 17:55 часа 755 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
Дария Томова и Орлин Горанов в музикална следа с "Остава нещо" (ВИДЕО)

Понякога една песен намира точните хора, преди още да е намерила своите думи и мелодия. Точно така се ражда новата песен на Дария Томова "Остава нещо", в която до нея застава един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители - Орлин Горанов.

За Дария това е втора авторска песен след дебюта ѝ със "Заваля", но този път тя прави смела следваща крачка - обръща се към едни от най-утвърдените имена в българската музика. Композитор на "Остава нещо" е Красимир Гюлмезов, а текстът е на Явор Кирин, като изборът за този великолепен тандем съвсем не е случаен. "За мен беше важно да се докосна до опита на автори, от които мога много да науча, защото вярвам, че за да намериш своя път, трябва да познаваш и уважаваш онова, което е създадено преди теб", споделя Дария.

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Самата история на "Остава нещо" започва с неочакван обрат. Когато за първи път прослушва демоверсии, Дария избира друга песен. На второ слушане обаче една мелодия я задържа. Чува я като дует и веднага разбира, че единственият глас, който може да я претвори, е този на неповторимия Орлин Горанов.

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Красимир Гюлмезов, като музикален ментор на проекта, свързва двамата изпълнители, а Явор Кирин превръща идеята в текст, който говори за житейския опит, паметта и онова, което едно поколение предава на следващото.

За да реализира проекта, Дария специално се завръща от Испания, където учи. Притеснението преди срещата ѝ с Орлин Горанов е голямо, но още в първия миг всичко се случва като по ноти. "С артист от такава класа се работи изключително леко - споделя Дария - Той е от онези хора, които могат да имат огромно присъствие и едновременно с това да накарат всички наоколо да се чувстват спокойни. За мен е огромно щастие да бъда до човек с толкова опит, класа и невероятно отношение".

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Тази енергия улавя в елегантни кадри режисьорът Валери Милев, който създаде и впечатляващия клип към дебютната песен на Дария Томова "Заваля". Ако тогава историята беше разказана като минифилм, този път Милев избира съвсем различен визуален език. В центъра са двамата изпълнители, музиката и поредица от символи, които допълват посланието, събрано в силните думи "Остава нещо".

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Орлин Горанов Българска музика Дария Томова
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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