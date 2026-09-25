Британските ветерани Praying Mantis с първи концерт в София

На 26 ноември българската публика ще има възможност да види за първи път на живо в столицата една от групите, помогнали за оформянето на New Wave of British Heavy Metal - PRAYING MANTIS, по покана на BGTSC. Концертът на британските ветерани е част от юбилейното турне "Time Tells No Lies Tour 2026" и ще се състои в софийския "Mixtape 5" от 20:00 часа. Специален гост ще е Mickey Lyxx.

Създадени в средата на 70-те години от братята Tino и Chris Troy, PRAYING MANTIS бързо се превръщат в едно от значимите имена на ранната британска метъл сцена. Звукът им стъпва върху тежките китари на N.W.O.B.H.M. (Новата вълна на британския хеви метъл), но добавя много повече мелодия, хармонични вокали и класически хард рок влияния.

През 1981 г. излиза дебютният им албум "Time Tells No Lies", който вече 45 години се счита за един от основополагащите стълбове на N.W.O.B.H.M.

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PRAYING MANTIS спокойно можеха да бъдат сред имената, които днес поставяме редом до IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, SAXON и DIAMOND HEAD. За разлика от тях обаче, Mantis изтеглят късата клечка по отношение на лейбъли и мениджмънт. Проблеми с договори, мениджъри и звукозаписни компании за години блокират развитието на групата - турнетата спират, планове за записи пропадат, а между дебютния "Time Tells No Lies" и следващия им студиен албум минават цели 10 години. Това обаче не пречи на PRAYING MANTIS да си изградят почти култов статут в британския хеви метъл.

През състава на PRAYING MANTIS през годините минават познати музиканти като Bernie Shaw от URIAH HEEP, Gary Barden от MICHAEL SCHENKER GROUP, Doogie White от RAINBOW, John Sloman от URIAH HEEP и LONE STAR, както и Paul Di’Anno, Dennis Stratton и Clive Burr от IRON MAIDEN.

И ако историята им невинаги е била на тяхна страна, вече 45 години след дебюта си PRAYING MANTIS все още са тук - активни, разпознаваеми и верни на мелодичния хеви метъл, с който започват още в ранните си години.

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Днес съставът на PRAYING MANTIS включва основателите Tino Troy - китара и вокали и Chris Troy - бас и вокали, заедно с Andy Burgess - китара и вокали, John "Jaycee" Cuijpers - вокали, и Hans in ’t Zandt - барабани, перкусии и вокали.

Специален гост на концерта ще бъде американският китарист MICKEY LYXX, идващ за първи път у нас с едноименната си група като част от европейското турне, озаглавено "Kingdom Come Tour".

MICKEY LYXX е младо име от съвременната пауър и хеви метъл сцена, свирил в над 25 държави и на фестивали като Wacken Open Air и Alcatraz Metal Festival. В музиката си Lyxx съчетава мелодичен и пауър метъл с неокласически китарни влияния и силен интерес към историята – посока, която сам определя като "Metal & History".

На 26 ноември не предстои концерт, а рядка възможност за среща с една от живите легенди на един от най-обичаните музикални стилове. PRAYING MANTIS в София!

Билети се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон. До 28 септември цената на билетите ще е 20 евро, а след това поетапно ще расте. В деня на събитието цената на билета ще е 30 евро.

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Политика за деца и непълнолетни: Малолетни (до 13-годишна възраст) и непълнолетни (от 14 до 17-годишни) могат да присъстват на това събитие само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно и може да носи отговорност за действията на придружаваното лице. Когато придружителят е родител, се изисква стандартна декларация, в противен случай клубът изисква декларация с печат от нотариус. На охраната се представят освен декларация, лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице. На това събитие деца до 7-годишна възраст могат да присъстват без билет.

BGTSC е член на Сдружение „Сцена музика“ и спазва етичния кодекс, приет от голяма част от организаторите на концерти у нас.