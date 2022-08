Тейлър Суифт с триумф на видео музикалните награди на MTV, вижте победителите (ВИДЕО и СНИМКИ)

Поп звездата Тейлър Суифт спечели най-важното отличие на годишните видео музикални награди на MTV - видеоклип на годината. Призът беше връчен на 32-годишната поп певица за 10-минутната версия на песента ѝ "All Too Well".

Това е един от хитовете ѝ от миналото, издаден през 2012 г., който Суифт презаписа след спор с бившата си звукозаписна компания. Видеото спечели и наградата за режисура. Основните конкуренти на поп звездата в тази категория бяха Ед Шийрън с „Shivers”, Хари Стайлс с „As It Was”, видеоклипът „Way 2 Sexy” на рап триото Дрейк, Future и Young Thug, „Brutal” на поп певицата Оливия Родриго, „Woman” на Doja Cat и видеоклипът „INDUSTRY BABY” на рапърите Lil Nas X и Джак Харлоу. Освен това Тейлър Суифт изненадващо оповести нов албум, който ще излезе на музикалния пазар на 21 октомври тази година. В категорията "Албум на годината" спечели британският поп певец Хари Стайлс с „Harry's House”. Той надделя над сънародничката си Адел, американската звезда Били Айлиш, канадеца Дрейк и пуерториканеца Bad Bunny. Тазгодишната награда "Световна икона" бе присъдена на калифорнийската рок група Red Hot Chili Peppers. Антъни Кийдис и компания бяха отличени и в категорията за най-добро рок видео за парчето "Black Summer". Ники Минаж беше удостоена с приза "Авангард" на името на Майкъл Джексън и спечели приза за най-добро хип-хоп видео за парчето "Do We Have a Problem?" в сътрудничество с Лил Бейби. "Ред хот чили пепърс" бяха почетени с наградата "Глобална икона". Антъни Кийдис и компания бяха отличени и в категорията за най-добро рок видео за парчето "Black Summer". Ники Минаж беше удостоена с приза "Авангард" на името на Майкъл Джексън и спечели приза за най-добро хип-хоп видео за парчето "Do We Have a Problem?" в сътрудничество с Лил Бейби. Сред останалите призьори се наредиха Bad Bunny, Били Айлиш, BTS, Lil Nas X, Джак Харлоу, Maneskin. Водещи на церемонията, провела се в центъра "Пруденшъл" в Нюарк, Ню Джърси, бяха Ники Минаж, Ел Ел Кул Джей и Джак Харлоу. Снимки: Getty Images

