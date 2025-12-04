Най-слушаните изпълнители и песни в Spotify за 2025 година

Всеки декември стрийминг платформата Spotify представя своя популярeн годишен обзор Spotify Wrapped. Той е личен за всеки потребител, но същевременно предлага изчерпателен поглед върху глобалните и регионалните музикални тенденции. Стрийминг гигантът съобщи, че пуерториканската звезда Bad Bunny е най-слушаният артист в света за 2025 г., с повече от 19,8 милиарда стриймвания.

Снимка: Getty Images

Милиардерката попзвезда Тейлър Суифт зае второ място по стриймвания в световен мащаб, следвана от The Weeknd, Drake, Били Айлиш, Кендрик Ламар, Бруно Марс, Ариана Гранде, Arijit Singh и Fuerza Regida.

Високо оцененият албум на Bad Bunny - "Debí Tirar Más Fotos", който възприема музикалното наследство на острова му, също бе обявен за най-слушан на глобално ниво, проправяйки му път към участие в шоуто на полувремето на Super Bowl догодина.

Хитът "Die With A Smile" на Лейди Гага и Бруно Марс беше най-стриймваната песен в света тази година - така се нарежда на първо място по слушане глобално, следвана от "Birds of a Feather" на Били Айлиш, и "APT."“ на Росé и Марс, "Ordinary" на Алекс Уорън и "DtMF" на Bad Bunny.

Класацията на Spotify с нови функции

Spotify Wrapped стартира за първи път през 2016 г. и се разраства всяка година. Класацията събира навиците на потребителите при слушане, за да определи най-слушаните им песни, любими артисти и топ подкасти. Резултатите се споделят в приложението, като феновете са насърчавани да споделят своите топ песни в социалните мрежи.

Снимка: iStock

Тазгодишното издание Wrapped идва с нови функции, интерфейс и съдържание — ето какво е важно да знаете, както и информация за най-слушаните артисти, песни и албуми глобално.

В Wrapped 2025 има няколко нови функции и формати, които превръщат годишния обзор в истинско музикално изживяване. Тази година потребителите получават „Top Albums“ – списък с топ албумите на годината, нещо, което липсваше в предишни издания на Wrapped, пишат от Forbes.

Spotify въвежда и "Clubs" и "Listening Archive" – първото групира слушателите според тяхната музикална стилистика, а второто позволява да се проследят ключови дни или периоди от музикалното „пътуване“ през годината.

Новата социална функция "Wrapped Party" дава възможност да сравнявате своя Wrapped с този на приятели – кой е слушал най-много, кой е открил най-много нови артисти и други.

С други думи, Spotify Wrapped 2025 не е просто статистика – това е разказ за годината в звук, създаден за споделяне, откриване и социално преживяване.