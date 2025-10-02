Войната в Украйна:

Lamb of God, Electric Callboy, Black Label Society и още четири групи се присъединяват към HILLS OF ROCK 2026

02 октомври 2025, 11:07 часа 308 прочитания 0 коментара
HILLS OF ROCK 2026 очаквано се оформя поредното много силно издание на любимия фестивал в Пловдив. Новите артисти, които се присъединяват към вече обявение, са сред водещите имена на съвременната рок и метъл сцена с мощно присъствие на живо и стабилна фен база, която отдавна ги поставя сред най-желаните групи за българската публика. Обещанието за три силни дни с различен музикален акцент за следващото фестивално лято в Пловдив вече започва да придобива все по-ясна форма.

Към обявените по-рано Godsmack, Vended, Paradise Lost, Nothing More, Nevermore и Of Mice & Men се присъединяват още седем артисти, които разширяват стилистичния диапазон на фестивала и добавят нов интензитет към програмата. Lamb Of God, Electric Callboy, Black Label Society, Deafheaven и Karen Dio ще се включат на основната сцена на HILLS OF ROCK 2026, Orbit Culture и The Toy Dolls допълват селекцията с ключови сетове на втората сцена, а билетите са в продажба в мрежата на Тикет Стейшън. С новите си попълнения фестивалът, организиран от Fest Team, продължава да изгражда силен и многопластов афиш, в който се срещат различни поколения, сцени и посоки в тежката музика.

Новите банди

Electric Callboy се включват в програмата на HILLS OF ROCK 2026 след стотици желания от феновете и с репутацията на едно от най-ярките явления в съвременната европейска метъл сцена. Групата с лекота съчетава синтпоп естетика от 90-те, алтернативен рок и експлозивен метълкор, като резултатът е звук, който не признава жанрови граници и превръща всяко тяхно участие в еуфорично преживяване. Без страх от крайности и експерименти, Electric Callboy миксират дет метъл с немски шлагери, еврокласики с постхардкор и го правят с такава невинна небрежност, че ще впечатлят и най-твърдоглавите и закостенели метъл фенове. Това е групата от новото издание на фестивала, която не следва никакви правила, а директно създава нови тенденции и така – и милиони фенове по цял свят. Electric Callboy разпродават безпроблемно световни турнета, имат собствен фестивал, непрестанно растящ брой последователи в социалните мрежи, модерни прически и толкова разпознаваем моден стил, че са абсолютна културна сила. Енергия, ирония и безгрижна ярост на сцена, Пловдив, не си готов за тях!

Lamb Of God е безспорно една от най-важните групи в съвременната метъл сцена. Появили се в началото на 2000-те, те разкъсват границите между мейнстрийм и ъндърграунд с безпощаден нов звук, който комбинира смазващ груув метъл и отровен траш, перфектна алтернатива на постгръндж и ню метъла с гневния, като излязъл от Ада, глас на Randy Blythe. С албуми като "Ashes of the Wake" и "Sacrament", Lamb Of God се превръщат в двигател на цяла епоха, NWОAHM или Новата вълна на американския хеви метъл и доказват, че най-екстремните форми на жанра могат да достигнат върховете на световните класации. Участието им в България е дълго чакано и ще предложи както класики, така и нови експерименти, които продължават да оформят звука на бандата, а и на целия жанр.

За следващата група всичко започва и свършва с негово величество рифа. Black Label Society се включват в програмата на HILLS OF ROCK 2026 с цялата тежест, традиция и сила на американския хард рок. Начело със Zakk Wylde, китарист с легендарен статус, известен с характерното си звучене и сценично присъствие, групата е изградена около едно просто, но фундаментално правило – китарата е Господ. От сцената до студиото, Black Label Society са смесица от суров блус, безпощаден груув и неподправен рокендрол, която действа като жива машина, част нашествие, част скитнически карнавал, изграден от шум, огън и емоция.

Deafheaven и техният блекгейз от Сан Франциско имат уникалната способност да превръщат хаоса в красота. С комбинация от блек метъл, пост-рок и шугейз, групата създава композиции, които вълнуват както с интензивност, така и с емоционална дълбочина. Музикалната критика нарича концертите им "трансцендентно изживяване" много преди първата им номинация за Grammy за "Най-добро метъл изпълнение" през 2018 г., а догодина и българската публика ще може да се увери в това определение.

Атрактивната Karen Dio е сред най-смелите и обещаващи нови гласове на алтернативната сцена. С участия с групи като Limp Bizkit и Sum 41, тя бързо излиза на преден план с експлозивна енергия, сценично самочувствие и звук, който отговаря на нуждите на съвременното поколение фенове. HILLS OF ROCK 2026 ще бъде нейната първа среща с българската публика, която ще я види в разцвета на нейния възход.

Кои групи ще видим на втората сцена

И втората сцена на HILLS OF ROCK 2026 вече има своите силни международни попълнения. Orbit Culture, създадени в шведския град Екшьо, са сред най-обсъжданите нови имена в съвременния метъл. Звукът им съчетава груув, мелодия и кинематографична дълбочина, стъпила върху стабилна DIY основа. След турнета със Slipknot и Machine Head, както и участие на Madison Square Garden, групата пристига в Пловдив в ключов момент, с новия си, пети албум, който излиза утре на 3.10. за Century Media.

The Toy Dolls носят различна, но не по-малко мощна енергия - пънк с ярко чувство за хумор, абсурд, сценична лудост и култов статут. Основани през 1979 г. в Англия, те успяват вече десетилетия да бъдат едновременно анархични, мелодични и заразително забавни, а България ги обича. Въпреки че съществуват от края на 70-те, The Toy Dolls звучат така, сякаш току-що със смях са избягали от репетицията си в гаража, за да се преместят непринудено на сцената.

HILLS OF ROCK 2026 се провежда на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в Пловдив. Все още могат да се намерят промо билети в мрежата на Тикет Стейшън, а след изчерпването им, цените ще се променят на 240 лв. за членовете на Fest Club и 260 лв. - за всички останали. Членството в лоялната програма на Fest Team носи и други предимства - осигурява достъп до ексклузивни новини, специални предложения и отстъпки в десетки търговски и културни обекти. Обновеното приложение е достъпно както за iOS, така и за Android операционни системи.

За допълнителна информация, следете festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, както и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи. HILLS OF ROCK 2026 се организира от "Фест Тийм" ООД, като част от програмата "Наследство 2023" на Фондация "Пловдив 2019" и с подкрепата на Община Пловдив.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
