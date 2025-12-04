С паметен концерт на цигуларя Светлин Русев завърши 25-ият "Европейски музикален фестивал"

Дълги аплодисменти и въодушевена публика – това емоционално преживяване в препълнената зала "България" на 2 декември вечерта трябваше да се види. Изключителният цигулар Светлин Русев и оркестър Cantus Firmus поднесоха оригинална концертна програма с творби от Антонио Вивалди, Фриц Крайслер и Антонин Дворжак, посрещната с нестихващи възторжени аплаузи. За финал дойдоха и три вълнуващи биса, два от които за соло цигулка: Пасакалия в сол минор от Й. С. Бах и един от Капризите на Н. Паганини. С това паметно събитие от цикъла "Колекция Stradivarius" приключи 25-ият "Европейски музикален фестивал", реализиран с финансовата подкрепа на Столичната община и Министерството на културата.

Фотограф: Петър Петров

Фестивалната програма, разположена в широк времеви диапазон, предложи срещи с някои от най-големите имена на съвременната класическа музика. Обобщението: 19 концертни събития и един майсторски клас; широк жанров обхват със симфонични и камерни концерти, барокова вечер, оперетни спектакли, музикален и танцов фолклор; участие на над 500 изпълнители, гостуващи артисти от Германия, Полша, Литва, Италия, Дания, Китай, Южна Корея, Швейцария, Израел; значимо присъствие на млади артисти – всичко това и, разбира се, много незабравими мигове на възвишена естетическа наслада за многобройната публика.

Людмил Ангелов и Красимира Стоянова, фотограф: Петър Петров

Още с откриването на 12 март с концерта на феноменалните български музиканти Красимира Стоянова и Людмил Ангелов форумът даде заявка, че юбилейната програма ще бъде специално изживяване. Акценти от пролетния дял несъмнено бяха гостуванията на Камерния оркестър на Баварското радио (14 април), Сергей Крилов с Литовския камерен оркестър (20 май) и великолепния Вроцлавски бароков ансамбъл от певци и оркестранти с оригинални за епохата инструменти под диригентството на Анджей Косендяк. Фестивалът представи дебютни участия на ярки млади таланти като перкусионното дуо Канева – Вичев, пианистите Ангел Ялъчков и Николай Маринов, победителите от Първия международен конкурс за цигулари Cantus Firmus – Йедзин Ким, Стефан Буркхарт, Ироу Чанг и др.

През есента публиката имаше възможност да открие новата поредица "Колекция Stradivarius", станала истински феномен. В трите специални концертни вечери на сцената излязоха виртуозните български цигулари Мила Георгиева (28 октомври), Лия Петрова (17 ноември) и Светлин Русев (2 декември), които демонстрираха удивителното умение да се превърнеш в едно цяло със своя инструмент. А цигулките на тримата солисти също бяха "звезди" в събитието – всяка от тях на приблизителна възраст от 300 години, достигнала до наши дни след дълги перипетии като символ на висшето лютиерско изкуство на майсторите Антонио Страдивари и Джузепе Гуарнери.

Лия Петрова, фотограф: Петър Петров

Успешният цикъл "Колекция Stradivarius" ще продължи и през следващата година, когато са планирани четири нови концерта. Вторият сезон на поредицата, отново с участието на оркестър Cantus Firmus, започва на 29 март 2026 г. с Албена Данаилова. На 15 април предстои камерен рецитал на Лия Петрова с Людмил Ангелов на пианото, на 5 юни на сцената ще излезе Веско Ешкенази, а Мила Георгиева и виолончелистът Атанас Кръстев ще свирят заедно на 26 октомври. Първите, които имаха възможност да закупят билети за новите концерти, бяха слушателите, присъствали в залата на 2 декември. След 30 декември 2025 продажбата на абонаменти, даващи отстъпка от стойността на отделните билети, ще бъде отворена и за друга публика.

Екипът на "Кантус Фирмус" изказва своите специални благодарности на всички, които бяха ангажирани с реализацията на 25-ия "Европейски музикален фестивал": основните спонсори Министерството на културата и Столичната община - Календар на културните събития на Столичната община, Полски институт в София, Италиански културен институт, Израелско посолство, Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", Национално музикално училище "Любомир Пипков", Национален фонд "Култура", Нов български университет, Софийска филхармония, Дом на културата "Средец", Национален дворец на децата. Единият от медийните партньори на фестивала беше и Actualno.com. Екипът на фестивала благодари и на доброволците, които със своя ентусиазъм и усмивки, бяха винаги до нас.