Iron Maiden обявиха концерт в България на 26 май 2026 г.

Легендарната британска банда IRON MAIDEN обяви нови дати от грандиозното си двугодишно турне "Run For Your Lives", с което празнува своята 50-годишнина. Българската публика ще има привилегията да бъде част от това историческо събитие на 26 май 2026 г. на стадион "Васил Левски" в София. Сетлистът съдържа песни от най-емблематичните години от началото на кариерата на Maiden, а шоуто се очаква да бъде най-впечатляващото в историята на групата. Това е турне, което няма да има еквивалент и шансът да се преживее на живо в София е наистина уникален.

Билетите за шоуто влизат в продажба в 11:00 сутринта на 23 септември и, както винаги, са първо достъпни само за членовете на фен клуба на IRON MAIDEN. Втората възможност за ексклузивни предварителни продажби е за членовете на Fest Club от 24 септември в 11:00, а масовата продажба за всички е на Ticket Station в събота на 27 септември в 11:00. Билети ще можете да откриете на цени между 99 и 280 лв.

Басистът и основател на IRON MAIDEN Стив Харис споделя: "Всички ние истински се наслаждаваме на Run For Your Lives турнето. Феновете бяха невероятни, сетлистът е идеален за 50-годишнината, а шоуто вероятно е най-доброто ни досега, интересът към билетите беше изключителен – почти навсякъде разпродадено и над милион души в публиката. Затова решихме да изнесем още концерти в Европа, преди да поемем към останалите части на света по-късно през годината. Разбира се, Саймън Доусън отново ще бъде с нас зад барабаните и както той, така и цялата група, искаме да благодарим на феновете за невероятното посрещане, което му оказахте по време на първия етап от турнето. Винаги сме обичали да свирим по фестивали, особено защото така достигаме и до публика, която не идва единствено заради нас и ние харесваме това предизвикателство! Затова решихме в този период да се върнем на възможно най-много големи метъл фестивали. Освен това, ще изнесем концерти на стадиони в Гърция, Румъния, Словакия и България, където не успяхме да свирим тази година, а винаги сме се наслаждавали на страстната енергия на феновете там."

Мениджърът Род Смолууд коментира, че реакцията на феновете и медиите към първата част от турнето Run For Your Lives е била изключително позитивна, а шоуто се е превърнало в едно от най-добрите в историята на IRON MAIDEN. Той подчертава, че фестивалите винаги са играли важна роля за развитието на групата и настоящото турне е своеобразна благодарност към тях. IRON MAIDEN ще изнесат концерти и на други стадиони, освен в София, като в Хановер, Лион и Милано, където ще бъдат първата метъл група, свирила на легендарния San Siro. Сред акцентите за 2026 е и завръщането им в Париж за специално шоу в La Défense Arena, което ще бъде заснето. "Беше наистина специално да видим, че повечето наши фенове на това турне оценяват и спазват молбата ни да ограничат използването на телефони по време на концертите. Това прави атмосферата и удоволствието на концертите ни наистина различна и приятна както за публиката, така и за групата", казва Смолууд.

2026 ще бъде изключително натоварена година за Maiden, затова след това турне, не се планират концерти през 2027.

Допълнителен подарък за феновете на националния стадион на 26 май ще бъде специалният Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar, който ще отвори врати и у нас - място за срещи преди и след концерта с Trooper Beer, Darkest Red Wine, атрактивен мърчандайз и още.

Турнето

Run For Your Lives European Tour 2026

Май 2026

23 май – Атина, Гърция – OAKA

26 май – София, България – Стадион „Васил Левски“

28 май – Букурещ, Румъния – Arena Națională

30 май – Братислава, Словакия – Národný Futbalový Štadión

Юни 2026

2 юни – Хановер, Германия – Heinz von Heiden Arena

10 юни – Амстердам, Нидерландия – Ziggo Dome

17 юни – Милано, Италия – San Siro Stadium

22 юни – Париж, Франция – Paris La Défense Arena

28 юни – Лион-Десин, Франция – Groupama Stadium

Юли 2026

7 юли – Лисабон, Португалия – Estádio da Luz

11 юли – Великобритания – специално хедлайн шоу (детайли предстои да бъдат обявени)

Билетите за концерта в София ще се продават на ironmaiden.com и ticketstation.bg и са на цени между 99 и 280 лв.

IRON MAIDEN – Run For Your Lives World Tour 2026. София ще бъде част от историята.