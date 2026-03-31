Tramhaus на живо в Пловдив на 26 април

Tramhaus ще имат концерт на 26 април 2026 г. от 20:00 ч. в Bee Bop Café, Пловдив. Събитието се организира от Пост култура и Bee Bop Café. Tramhaus е една от най-интересните нови групи на европейската алтернативна сцена. Базирана в Ротердам, бандата бързо привлича внимание със своите изключително енергични концерти и експлозивно звучене, което съчетава елементи от шугейз и пънк рок. Тяхната музика е отражение на разнообразните влияния на членовете ѝ, а на живо групата създава силно и въздействащо единство, което завладява публиката от първата до последната нота.

Въпреки сравнително кратката си история, Tramhaus вече има зад гърба си интензивна концертна дейност и нарастваща международна популярност. През 2023 г. групата реализира успешно турне в Япония. Дебютният им албум "The First Exit" (септември 2024) получава изключително високи оценки от водещи нидерландски издания като De Volkskrant, NRC и Trouw. Разпродаденият им концерт в голямата зала на Paradiso също е посрещнат с отлични отзиви. През есента на 2024 г. Tramhaus осъществява едномесечно европейско турне с множество разпродадени дати, а през следващата година предстоят нови участия в Европа, Великобритания и Азия.

Още: Ритуален дроун-блус от Страната на баските в София и Пловдив

Билети можете да намерите в системата на epay.go, както и на този линк - https://epaygo.bg/1300855937