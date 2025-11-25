Успехите ѝ не спират: Соня Йончева на път да постигне световен рекорд

Снощи (24 ноември) с голям успех премина поредният знаков дебют на Соня Йончева на сцената на Метрополитън опера в Ню Йорк. Българското сопрано влезе в ролята на Мадалена ди Куани от операта „Андре Шение” на Умберто Джордано – образ, който тя вече бе изиграла в Миланската Скала през 2023 г. и във Виенската държавна опера по-рано тази година. В главната роля й партнира полският тенор Пьотр Бечала, за когото това бе абсолютен дебют в ролята на поета Шение (реална историческа фигура от времето на Великата Френска Революция) и с когото заедно изпяха и другата най-популярна опера на майстора на течението „веризъм” – „Федора” през 2023 г. на най-престижната американска сцена.

Постановката възкресява легендарната продукция на Никола Жоел от 1996 г., първоначално създадена за Лучано Павароти и Мария Гулегина и поставена в МЕТ за 100-годишния юбилей от световната премиера на „Андре Шение” през 1896 г. в Миланската Скала. В навечерието на 130-ата годишнина от появата на операта на Джордано и тримата солисти Соня Йончева (Мадалена), Пьотр Бечала (Шение) и Игор Головатенко (Жерар) направиха дебютите си в съответните роли на сцената на МЕТ под диригентството на маестро Даниеле Рустиони – новият постоянен гост-диригент в Нюйоркския оперен театър.

След снощната премиера са планирани още 5 дати (28 ноември, 3, 6, 9, 13 декември), като последният спектакъл ще бъде излъчен на живо в избрани киносалони в целия свят. Две аудиотрансмисии в реално време — на 24 ноември и 3 декември — са достъпни безплатно в официалния сайт на Метрополитън опера. Ценителите могат да ги проследят тук: https://www.metopera.org/season/radio/free-live-audio-streams/ от 19:25 американско време (2:25 ч. в България на следващия ден).

Мадалена е 12-ата поред в репертоара на Йончева в МЕТ, което я превръща в българския оперен артист с най-многобройни роли в престижния оперен театър на Ню Йорк. След няколко месеца предстои и 13-ата: на Чо-Чо Сан в „Мадам Бътерфлай”.

Българската прима е на прага обаче и на още един рекорд, този път световен

През февруари 2026 г. предстои глобалната премиера на операта „Марина” от Умберто Джордано в Милано (Teatro del Verme). Това е първата оперна творба, композирана от италианския майстор на веризма и досега никога не е изпълнявана публично – дори за дълъг период от време е считана за изгубена. Преди няколко години Йончева участва във възраждането и на още една малко позната творба на Джордано – „Сибир”. Композиторът е автор на общо 11 опери. В световния репертоар обаче най-често се изпълняват само 2 от тях – „Андре Шение” и „Федора”. Повечето световноизвестни сопрани са изпълнявали най-вече ролята на Мадалена, само някои от тях и на Федора, почти никоя не е влизала в образа на Стефана (от „Сибир”) и абсолютно никоя досега не е изпълнявала Марина. Това поставя Соня Йончева в уникалната позиция да е първата оперна певица в света, която ще изпълни тази роля и първата изобщо, която ще може да се похвали с 4 героини от Джордано в репертоара си. Така тя се утвърждава като водещата интерпретаторка на оперното наследство на Джордано в цялата история на жанра. Завръщането към нов живот на оперни перли от миналото е специална мисия на българската оперна прима, издател и продуцент, която гради мостове между епохите и участва лично в исторически „документи” на времето.

За дебюта на тази творба в Милано ще ѝ партнират тенорът Фреди де Томазо (познат на българската публика от фестивала за камерна музика „Съкровени гласове”), както и баритонът Михай Дамян (победител на тазгодишното издание на „Опералия”, което се проведе в София) – и двете инициативи се състояха в българската столица по идея и покана именно на Соня Йончева и в изпълнение на мисията й да среща родната публика с най-актуалните гласове на съвремието ни и да разширява представите на меломаните за разнообразието на оперния репертоар и красотата на човешкия глас.