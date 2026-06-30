Вече можем да забраняваме AI в музиката: Световен стрийминг гигант с революционен ход

Tidal обяви нова политика относно изкуствения интелект за стрийминг платформата, която ще включва идентифициране и маркиране на съдържание, генерирано от изкуствен интелект (ИИ), както и забрана за неговото монетизиране. Новите правила имат за цел да защитят изпълнителите и да информират слушателите, пише "Headliner Hub".

Tidal дефинира музиката, генерирана от изкуствен интелект, като "музика, която е изцяло или в значителна степен създадена от генеративен изкуствен интелект". Платформата е решила да приема музика, генерирана от изкуствен интелект. Въпреки това тя подлежи на "по-висок стандарт за целостта на съдържанието", тъй като трябва да отговаря на стандартите, определени в насоките на платформата.

Сериозна битка с музиката, създадена с ИИ

В Tidal музиката, генерирана от ИИ, ще бъде идентифицирана и маркирана, така че слушателите да бъдат информирани, че музиката, която слушат, е създадена от ИИ. Тази функция ще започне да се появява за слушателите от средата на юли, като първоначално до съдържанието, което платформата идентифицира като 100% генерирано от ИИ, ще се появява икона.

Едно от най-важните решения на платформата е, че потребителите вече ще имат опция да филтрират всички произведения, създадени с ИИ, за да не достигат до тях.

С разширяването на методите за откриване на ИИ, съдържание, което в значителна степен е генерирано от ИИ, също ще бъде маркирано. Въпреки това Tidal подчертава, че маркирането на съдържание, създадено от ИИ, не трябва да бъде изцяло в ръцете на платформата; Tidal очаква — и ще започне да изисква — съдържанието, генерирано от ИИ, да бъде идентифицирано от дистрибуторите на съдържание, преди то да достигне до платформата.

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Tidal също така няма да изплаща авторски възнаграждения за музика, която идентифицира като изцяло създадена от ИИ. Целта е платформата да даде приоритет на гарантирането, че авторските възнаграждения се изплащат за оригинални произведения, създадени, написани и изпълнени от хора.

Освен това Tidal ще премахва музика, създадена от изкуствен интелект, която експлоатира музиката, името или образа на дадено лице или група, или заблуждава слушателите. От средата на юли музиката, създадена от изкуствен интелект и свързана с измамна дейност, ще бъде блокирана или премахната от платформата.

Накрая, съдържанието в Tidal Upload — музика, качена от независими артисти по техните собствени условия — ще подлежи на същите стандарти по отношение на новата политика за изкуствения интелект.