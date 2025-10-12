Великобритания се сбогува с MTV

MTV - първият в света 24-часов музикален оператор, ще спре да излъчва поп музика във Великобритания след почти 40 години. В края на годината операторът ще затвори пет канала - MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Водещият канал MTV HD ще продължи да излъчва риалити предавания, включително "Naked Dating UK" и "Geordie Shore", съобщава BBC. Решението е взето поради промяна в навиците на гледане, като музикалните видеоклипове се гледат предимно в YouTube и социалните медии, а не по телевизията. Говорител на компанията майка на MTV, Paramount, отказа коментар по информацията.

MTV стартира в САЩ през 1981 г., а европейският клон е открит през 1987 г. Paramount планира да затвори музикалните си канали MTV в още няколко страни, включително Австралия, Полша, Франция и Бразилия, като част от по-широка стратегия за намаляване на разходите, която включва намаляване на разходите с до 500 милиона долара в цялото глобално портфолио, съобщава БГНЕС.

Още: Писъци в телевизионно студио: Плъх прекъсна емисия на живо в голяма телевизия (ВИДЕО)

MTV в България

MTV бе и първият музикален "прозорец" за българските зрители в годините, в които кабелната телевизия навлезе у нас. Мнозина признават, че именно американският музикален канал е "отворил очите" им и е формирал музикалния им вкус. Все още няма информация дали скоро и в България ще бъде спряно излъчването на музикалните канали от "семейството" на MTV.

Още: Мисията невъзможна: Австралийска сателитна телевизия ще търси македонци в България