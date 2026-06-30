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Венера по Залез изпраща "писмо" с нова версия на "призрак" (ВИДЕО)

30 юни 2026, 10:42 часа 664 прочитания 0 коментара
Снимка: Projector Plus
Венера по Залез изпраща "писмо" с нова версия на "призрак" (ВИДЕО)

Мистериозната банда Венера по Залез отворя още една страница от непознатия си свят. "призрак" не свърши там, където прозвучава последната му нота преди месец в YouTube канала на групата. Светът му продължи да диша до момента, в който Венера по Залез усети, че има още нещо за казване - това, което старата форма на песента не може да побере. И така се роди "писмо (призрак)" - новата версия на "призрак", която групата представя, защото… духът му не я оставя на мира.

Новата версия на песента вече е достъпна във всички стрийминг платформи и с анимация в YouTube. За пореден път бандата позволи на най-близкия си кръг от хора да я чуят първи – тези, които са в историята на мистериозната банда и я подкрепят от самото начало. Зад "писмо (призрак)" стои нужда да бъде споделена, а не конкретен повод или цел. Продукцията превърна "призрак" в призрак и така се роди "писмо".

Венера по Залез не бърза. "писмо" е още една следа. Останалото предстои. Последвайте я:

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Българска музика Венера по Залез
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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