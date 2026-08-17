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Почина "бащата" на любимия фестивал Spirit of Burgas

17 август 2026, 14:49 часа 833 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Почина "бащата" на любимия фестивал Spirit of Burgas

Починал е Иван Вълков - "баща" на любимия фестивал от близкото минало Spirit of Burgas. Тъжната новина съобщиха от "Тангра Мега Рок". "С голяма тъга научихме, че ИВАН ВЪЛКОВ е починал на 67-годишна възраст. Музикант, концертен организатор и приятел на нашето радио, ИВАН е и бащата на историческия фестивал SPIRIT OF BURGAS!", пишат в съобщението на сайта на музикалната медия.

"Още през 90-те създаде DS Music – с много голям принос за българската сцена и отделно – няколко много важни концерта на LAIBACH у нас. Преди това ИВАН участва и в митичното ДИЛЕМА студио, където записват НОВА ГЕНЕРАЦИЯ, РЕВЮ, ЕРА и мн. др. Опелото на ИВАН ще бъде тази сряда – съболезнования на семейството и приятелите! Светлина по пътя му!".

Екипът на Actualno.com изказва съболезнования на близките на Иван Вълков!

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Spirit of Burgas Иван Вълков почина
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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