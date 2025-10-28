Войната в Украйна:

Загубихме един от най-значимите джаз музиканти

Американският джаз барабанист Джак ДеДжонет е починал на 83-годишна възраст в Уудсток, Ню Йорк, заобиколен от съпругата си и близки приятели, предаде ДПА, позовавайки се на мениджмънта му. Той е смятан за един от най-значимите джаз барабанисти на своето поколение. Дискографията му, обхващаща различни жанрове, включва съвместна работа със звезди като Джон Колтрейн, Бил Евънс и Майлс Дейвис. 

От 70-те години на миналия век той е барабанист на лейбъла ECM и е записал няколко албума в студиата им в Мюнхен, сред които Special Edition и New Directions.

Кой е Джак ДеДжонет

Роден на 9 август 1942 г. в Чикаго, Джак ДеДжонет свири на пиано от 4-годишна възраст, преди да премине към барабаните в гимназията. По-късно работи като пианист и композитор.

Кариерата му започва в Ню Йорк през 1966 г. Барабанистът е свирил в джаз ансамбъла на Колтрейн, а след това и в квартета на Чарлз Лойд, в който участва и младият пианист Кийт Джарет.

Заедно с него и басиста Гари Пийк, Джак ДеДжонет основава триото "Кийт Джарет" през 80-те години на миналия век, припомня БТА.

Яна Баярова
