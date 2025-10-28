Загубихме един от най-значимите джаз музиканти

Американският джаз барабанист Джак ДеДжонет е починал на 83-годишна възраст в Уудсток, Ню Йорк, заобиколен от съпругата си и близки приятели, предаде ДПА, позовавайки се на мениджмънта му. Той е смятан за един от най-значимите джаз барабанисти на своето поколение. Дискографията му, обхващаща различни жанрове, включва съвместна работа със звезди като Джон Колтрейн, Бил Евънс и Майлс Дейвис.
От 70-те години на миналия век той е барабанист на лейбъла ECM и е записал няколко албума в студиата им в Мюнхен, сред които Special Edition и New Directions.
Кой е Джак ДеДжонет
RIP to one of the all-time greats... Jack DeJohnette has passed away at age 83. The legendary drummer is pictured here at the September 24, 1965 recording session for Jackie McLean's "Jacknife," which marked his first appearance on a Blue Note record. pic.twitter.com/YeOP6Wtvys— Blue Note Records (@bluenoterecords) October 27, 2025
Роден на 9 август 1942 г. в Чикаго, Джак ДеДжонет свири на пиано от 4-годишна възраст, преди да премине към барабаните в гимназията. По-късно работи като пианист и композитор.
Кариерата му започва в Ню Йорк през 1966 г. Барабанистът е свирил в джаз ансамбъла на Колтрейн, а след това и в квартета на Чарлз Лойд, в който участва и младият пианист Кийт Джарет.
Заедно с него и басиста Гари Пийк, Джак ДеДжонет основава триото "Кийт Джарет" през 80-те години на миналия век, припомня БТА.
