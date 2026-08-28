Допада ли ви? Известен диджей създаде нова версия на нашата "Bangaranga" (ВИДЕО)

Победителката в "Евровизия" през 2026 г. ДАРА се обедини с британския диджей и продуцент Jax Jones за нов ремикс на песента си, с която спечели конкурса. Ремиксът на "Banagaranga" е първото ново издание на ДАРА след победата ѝ във Виена. Парчето превръща вече забавния и енергичен трак, който всички познаваме и обичаме, във версия, готова за клубовете. Jax Jones е запазил най-добрите моменти от заразителната енергия на "Bangaranga", като същевременно е вдъхнал нов живот на песента. Тази нова танцувална версия на песента е идеалният танцов химн за края на лятото за всеки еврофен, пише "That Eurovision Site".

Двамата започнаха да подгряват феновете за предстоящото си сътрудничество в началото на седмицата, като си разменяха публикации и коментари в Instagram, в които споменаваха съвместната си работа. Jax предизвика DARA да изпее песента си, с която спечели "Евровизия", докато тича. DARA отвърна на предизвикателството на Jax, като го помоли да прави клякания, докато ремиксира песента.

Наскоро българката разкри, че подготвя първия си албум на английски език.

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Кой е Jax Jones

Jax Jones за първи път придоби популярност на британската музикална сцена през 2014 г., като участва заедно с Дюк Дюмонт в песента "I Got U". След успеха си парчето получи номинации както за наградата "Брит", така и за "Грами". Jax продължи със свои собствени сингли – "You Don’t Know Me" с участието на Рей през 2016 г. и "Instruction" с участието на Деми Ловато и Стефлон Дон през 2017 г.

През 2022 г. Jax Jones участва в тържествата по повод Платинения юбилей на кралица Елизабет II. През последните години британският продуцент е работил с MNEK, Galantis, Калъм Скот и Чарли XCX.

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