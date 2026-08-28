Майли Сайръс за кръстницата си Доли Партън: Тя ми беше като майка

Американската певица Майли Сайръс написа в сряда, че е с разбито сърце след смъртта на кръстницата си - иконата на кънтри музиката Доли Партън, предаде "Ройтерс". Припомняме, че Партън почина след "кратка битка с рака" на 80-годишна възраст във вторник.

Майли за Доли: "Имам ангел до себе си. Винаги съм имала"

"Усещането от загубата на леля ми Доли е нещо, което не мога да опиша с думи. Нашите най-съкровени моменти бяха лични и ще си останат такива - там, зад кулисите, отвъд блясъка и в сърцата ни", написа в социалната мрежа X Майли Сайръс, която често наричаше Партън "леля".

"Това, което знам, е, че Доли би искала да почувствам това и да напиша песен, след което да продължа напред и да бъда силна. Имам ангел до себе си. Винаги съм имала. Един от последните ни разговори беше за музиката и метаморфозата", допълни 33-годишната изпълнителка на хита Flowers.

Майли Сайръс сподели още, че е обичала Партън, и описа смъртта ѝ като колективна загуба, споделена от членовете на семейството и приятелите на покойната певица и авторка на песни, чиито хитове включват "I Will Always Love You", "Jolene" и "9 to 5".

Силната им връзка

Доли Партън е неизменна част от живота на Майли Сайръс още преди раждането ѝ. Звездата на кънтри музиката става кръстница на Сайръс през 1992 г., след като кънтри певецът Били Рей Сайръс - бащата на Майли, я моли да поеме тази роля.

В годината на раждането на Майли Партън и баща ѝ са били на турне заедно, по времето когато Били Рей Сайръс се радва на успеха на хита си "Achy Breaky Heart". Въпреки че Доли Партън никога не е имала свои деца, тя се превръща в майчина фигура за Майли Сайръс.

"Доли ми беше като майка", сподели Майли пред списание W през 2024 г.

Тяхната близка връзка се пренася и на екрана. Партън участва като гост-звезда в ролята на леля Доли - лелята на Майли Стюарт (героинята на Майли Сайръс) в три епизода от сериала "Хана Монтана" на "Дисни ченъл".

Освен родствената им връзка, Доли Партън е била и ментор на кръщелницата си през цялата ѝ музикална кариера, помагайки ѝ да извърви пътя от звезда на "Дисни ченъл" до носителка на награда "Грами" и изпълнителка със звезда на холивудската Алея на славата.

Доли Партън и Майли Сайръс са си сътрудничили многократно през годините. През 2019 г. двете изпълниха в дует песента на Партън "Jolene" по време отдаването на почит към легендата на кънтри музиката на церемонията за наградите "Грами".

Двете се събраха отново през 2022 г. за специалното предаване на живо по Ен Би Си на "Новогодишното парти на Майли", изпълнявайки песента на Партън "I Will Always Love You" и песента на Сайръс "Wrecking Ball".

Мюзикъл на Бродуей и музей в Нашвил

Тези дни стана ясно, че животът и кариерата на американската кънтри легенда ще бъдат отбелязани с мюзикъл на Бродуей и нов музей в Нашвил, които ще представят творческото и личното ѝ наследство.

"Доли: Оригиналният мюзикъл" ще има премиери в Ню Йорк преди официалния си дебют на Бродуей на 19 януари 2027 г. Постановката, посветена на живота на Партън, е сред проектите, по които певицата е работила през последните години.

Музеят "Животът на Доли в много цветове" ще бъде открит по-късно тази година в Нашвил, щата Тенеси. Името му препраща към една от най-известните песни на Партън – "Coat Of Many Colours", издадена през 1971 г.

Музеят ще бъде разположен на третия етаж на хотел SongTeller на Доли Партън в центъра на Нашвил. Експозицията ще включва отделни пространства, посветени на различни аспекти от живота и кариерата ѝ, сред които "Животът на път", представящ турнетата на певицата, "Гардеробът на Доли" с тоалети от личния ѝ архив и "Залата на славата", отбелязваща ключови моменти от професионалния ѝ път.

Източник: БТА