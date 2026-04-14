Джей Ди Ванс като черният ангел на нещастието: Осъзнаят ли в САЩ това, край с шансовете му за президент

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се оказа в ролята на тъмния ангел на нещастието, смята политологът Володимир Фесенко. На 20 април 2025 г. Ванс се срещна с папа Франциск и на следващия ден папата почина. В навечерието на изборите в Унгария Ванс отиде в Будапеща и пламенно подкрепи Виктор Орбан - Орбан загуби катастрофално изборите. Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, начело на които бе американският вицепрезидент, също не донесоха положителен резултат, изброява политическият анализатор. И независимо че в действителност вероятността за позитивен резултат в тези преговори беше минимална, добавя той, все пак е символично, че този провал, поне формално, отново бе свързан с Джей Ди Ванс. Изглежда, че на този човек не му върви и ако Доналд Тръмп и републиканците осъзнаят това, Ванс може да се раздели с шанса да стане следващия президент на САЩ, пише политологът в профила си във Фейсбук.

Шега или не, но вече по-сериозно Фесенко отбелязва, че изборите в Унгария бяха поражение не само за Орбан, но и за Тръмп, който го подкрепяше, както и за Путин, който активно се опитваше да му помогне да остане на власт.

Европейският вектор се оказа по-силен от американския популизъм - за повечето унгарци Европа се оказа далеч по-важна от противоречивия и ненадежден президент на САЩ, посочва още той.

