Ванс преглътна разгрома на Орбан с букет от клишета (ВИДЕО)

"Това не беше заради Русия и фундаментално за Европа, а заради САЩ - той (Виктор Орбан) беше добър партньор за мен, за президента на САЩ лично, но и за Съединените щати. Тъжен съм, че загуби, но съм убеден, че ще работим добре със следващия премиер на Унгария - беше добро пътуване". Това заяви американският президент Джей Ди Ванс в интервю за Fox News.
I am sure we will work very well with the next prime minister of Hungary. pic.twitter.com/iLpLG22Byz
Подигравките как където отиде Ванс и когото подкрепи, горко му, вървят от няколко дни специално заради Орбан, още преди да загуби разгромно от Петер Мадяр и "Тиса". Може би най-бруталната подигравка е, че Орбан все пак оживя - не беше така с папа Франциск, който почина (на 21 април, 2025 година) малко след като се видя с Ванс на Великден, преди година.
Ванс се оправда, че не е отишъл в Унгария защото САЩ очаквали Орбан да спечели безпроблемно. Американският вицепрезидент нахвали Орбан и как за 16 години променил "из основи" Унгария (5% бюджетен дефицит например), а САЩ го подкрепяли, защото Орбан се борел с бюрократите в Брюксел. Не може да се печели всяка политическа надпревара, излезе от думите на вицепрезидента на САЩ:
We didn’t go to Hungary because we expected Viktor Orbán to cruise to an election victory; we went because we thought it was the right thing to do.pic.twitter.com/HZiJ9Sd24Z
