От младежите на ГЕРБ, през прокуждане от БСП, до "Радеви са му кумове": Лидерът зад промените в правилника на НС според Теодор Славев

22 май 2026, 9:39 часа
Снимка: БГНЕС
"Познавам Димитър Здравков от над 20 години, когато последно го изгоних от Младежкото обединение на БСП в Студентски". Това написа в профила си във Facebook политологът Теодор Славев, който е програмен директор на Българския институт за правни инициативи (БИПИ), говорейки за председателя на временната комисия за приемането на правилника на 52-рото Народно събрание. Здравков - депутат от "Прогресивна България", избран от Плевен - е във фокуса на общественото внимание заради спорните промени в правилника, налагани от управляващите.

Славев добавя, че "Радеви са му кумове на сватбата" и че Здравков "много добре се е вписал в мрежите на лоялност, които Радев очевидно цени".

"Атентат срещу парламентаризма"

"Този субект председателстваше Временната комисия за Правилника на Народното събрание, който има ранг на закон. Такъв атентат срещу парламентаризма не е имало в най-новата ни история.

Оставете ограниченията на опозицията, които мнозинството си осигури. Оставете опазването на министрите, които мнозинството си осигури. Оставете ограниченията на парламентарния дебат, което мнозинството си осигури. Оставете 26-секундните заседания на комисии, което мнозинството си осигури.

Под председателството на Димитър Здравков, който - преди да дойде в БСП - беше младежки председател на ГЕРБ в Плевен, но то при Румен Радев няма гнус, все пак Копринков му е шеф на кабинета, парламентът реши, че ще ограничи и времето за номинации на кадри и изслушвания в регулаторите", пише още Теодор Славев.

"Връща се стандартът, когато избраха Пеевски за шеф на ДАНС"

"С ръка на сърцето трябва да призная, че този член в правилника е резултат на интервенциите на БИПИ и го прокара Мая Манолова. Той се разви през годините, но благодарение на него ние можем да задаваме въпроси, да правим профили на кандидатите за регулаторите и да има време, за да знаем кои са. Сега това се променя. Връща се стандартът, когато избраха Пеевски за шеф на ДАНС.

Нямал съм големи очаквания от Румен Радев и тази власт, но това е връщане на часовника назад", завършва политологът.

Спорните промени

Нови спорни изменения в правилника на Народното събрание минаха през временната комисия в парламента. Предвиждат се по-малко инструменти за парламентарен контрол, по-кратки срокове за избор на регулатори и ускоряване на законодателния процес. Предложено беше ограничение за въпросите, които депутатите могат да задават на правителството, и практическо освобождаване на министрите от ангажимента да отговарят.

С приетитие предложения отпада и ограничението, заложено в действащия правилник, според което министрите нямат право да отлагат повече от два пъти явяването си пред депутатите.

С цел да се попълнят по-бързо държавните органи с изтекъл мандат, от "Прогресивна България" предложиха още едно спорно изменение - съкращаване на срока, в който депутатите могат да се запознаят с кандидатурите за конкретна длъжност или орган, от 7 на 3 дни. Тази промяна получи подкрепата на временната комисия въпреки острата реакция на опозицията. Припомняме, че ПБ преди това напълно овладя комисията, която е с 16 депутати.

Според настоящия правилник постоянните парламентарни комисии разглеждат разпределените им законопроекти "не по-рано от 72 часа от получаването им", освен ако самата комисия реши друго. От ПБ искаха това да може да става още на следващия ден, но в крайна сметка отстъпиха малко - бяха приети 48 часа.

Само че времето, с което депутатите ще разполагат да се запознаят със законопроектите, документите към тях и доклада на водещата комисия, се съкращава рязко - от "не по-късно от 72 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани", както беше досега, до 24 часа.

Една от прокараните поправки предвижда депутатите да обосновават предложенията, които правят по законопроекти при гласуването на второ четене в пленарната зала не в рамките на 5 минути, както е сега, а за най много 3 минути.

Текстовете сега отиват за окончателно одобрение в пленарна зала.

