"Още малко и ще искате да не ви бият": Николай Хаджигенов за протеста срещу Бюджет 2026

26 ноември 2025, 19:38 часа 352 прочитания 0 коментара
Защо се възмущавате от белия автобус? Още малко и ще искате и да не ви бият - при ГЕРБ е така. Това написа в профила си във Facebook адвокат Николай Хаджигенов във връзка с провеждащия се сега протест срещу приемането на моментния вариант на държавния бюджет - Още: Отново бял автобус: Масов протест обгради парламента срещу бюджет 2026 (ВИДЕО)

Пълният текст на публикацията:

Пичове, не разбирам възмущението ви от дежавю-то с белия автобус и многото въоръжени пазванти на мегданя.

Вие още малко и ще поискате и да не ви бият, баси?

Ми с герП е така.

Докато сте с тях всичко е наред.

После бял автобус, водни оръдия, сълзотворен газ и кютек на корем.

Ма, тва е положението.

Свободата не ще сглобки - иска Караджата....

Един обикновен АДвокат

Ивайло Ачев
протест Николай Хаджигенов 51 Народно събрание 51 парламент Бюджет 2026
