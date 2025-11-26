"Още малко и ще искате да не ви бият": Николай Хаджигенов за протеста срещу Бюджет 2026

Защо се възмущавате от белия автобус? Още малко и ще искате и да не ви бият - при ГЕРБ е така. Това написа в профила си във Facebook адвокат Николай Хаджигенов във връзка с провеждащия се сега протест срещу приемането на моментния вариант на държавния бюджет - Още: Отново бял автобус: Масов протест обгради парламента срещу бюджет 2026 (ВИДЕО)
Пълният текст на публикацията:
Пичове, не разбирам възмущението ви от дежавю-то с белия автобус и многото въоръжени пазванти на мегданя.
Вие още малко и ще поискате и да не ви бият, баси?
Ми с герП е така.
Докато сте с тях всичко е наред.
После бял автобус, водни оръдия, сълзотворен газ и кютек на корем.
Ма, тва е положението.
Свободата не ще сглобки - иска Караджата....
Един обикновен АДвокат
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.