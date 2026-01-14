Иво Сиромахов: Тошко и Слави вече работят като охрана на Пеевски

Тошко и Слави вече работят като охрана на Пеевски. Това написа актьорът, писател и сценарист Иво Сиромахов, който отново изрази критика към лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов във Facebook.

Причината - коренната промяна в позициите за по-малко от час на депутатите от "Има такъв народ" (ИТН), които спасиха охраната на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски от Националната служба за охрана (НСО). Това стана по време на днешното заседание на Народното събрание, на което депутатите разглеждаха на първо четене в пленарната зала предложенията на "Продължаваме промяната-Демократична България" да отпадне възможността НСО да охранява народни представители, освен председателя на Народното събрание. Измененията бяха насочени именно към Пеевски, който ползва многобройна държавна охрана.

Първоначално от ИТН бяха "за" свалянето на охраната на Пеевски и текстовете бяха приети на първо четене, но след поискана от "Ново начало" почивка при прегласуването гласуваха с "въздържал се" и така поправката беше отхвърлена.