"Нямам търпение всички, които омаловажиха протеста, днес да кажат "не на омразата, мръшляци"

"Нямам търпение хората, които цяла седмица се упражняваха миналата седмица да омаловажават протестите, да търсят кусури, да сеят разединение и да обясняват как не се прави така или онака, днес оглушително да мълчат, когато Пеевски впрегне за контрапротести феодализираните ни сънародници, които от страх да не изгубят общинска службичка, дърва за огрев или висящите дела на роднинте им да бъдат възобновени, ще излязат да кажат "не на омразата, мръшляци".

Това пише в профила си в социалните мрежи журналистът Самуил Петканов по повод протестните акции в цялата страна, разделили се по оста корупция-антикорупция и такива в подкрепа на властта от "ДПС - Ново начало" и такива против статуквото от десетки хиляди по площадите.

"Нямам търпение същите, след като са разнищили кой е тъп, кой не предлага алтернатива, кой жълтопаветен, кой не познава истинската България, утре да седнат в скута на данчо менти, хамид хамиди и други подобни представители на истинските хора, носещи часовници, дважди по-скъпи от годишните доходи на тези, които са ги избрали.

Силно се надявам онези обитатели на институциите, които толкова време извръщаха поглед, преклоняваха главица и се снишаваха около корумпираните си шефове, да се хванат за опорните точки на йезуитите, да приемат мантрата "тука е така" и "то всички са маскари", за да продължат да не правят нищо и мизериите с узурпирането на всякаква власт да продължат, без да се клати стабилността на този чудесен модел за хората", разказва още той по повод очакваните митинги на симпатизантите на Делян Пеевски в подкрепа на кабинета на ГЕРБ-СДС, ДПС, ИТН и БСП.

