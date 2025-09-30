Корупцията в ДАИ от "А" до "Я": Бившият главен редактор на "Капитал" с разяснения

"Роби Уилямс може и да е кралят на забавлението, но ние сме царете на корупцията и който керван минава по нашите пътища, трябва да си плаща. Изключения не се допускат, защото лизингът си тече", коментира журналистът и бивш главен редактор на "Капитал" Алексей Лазаров във "Фейсбук" във връзка със задържаните за подкуп служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по-известна като ДАИ.

Корупцията в ДАИ от "А" до "Я"

"Гледам много хора са изненадани от това, че ДАИ са дръзнали да поискат рушвети от тираджиите на Роби Уилямс. Хора, те вероятно САМО това работят. И тировете на Роби Уилямс са много безобидна част от работата им", смята Лазаров.

Той посочва, че за корупционната икономика ДАИ е като баретите за МВР - много добре трениран специализиран отряд по дребна корупция.

"Там нещата са толкова изпуснати, че през последните 15 години има трима арестувани за корупция шевфове на ДАИ. Едва ли има друг сектор, в който корупцията да е толкова видима и да са излизали толкова много подробности. При ареста на един от шефовете бяха открити в тайници общо близо 800 хил. лв., като обиските бяха проведени в 60 апартамента и къщи в 12 града. Разследващите тогава твърдяха, че вероятно този човек е успял да изнесе и пари в чужбина, а намерените пари са само оборота от последните 4 месеца. И да не са от четири, той беше на поста от малко над година", пише още Лазаров.

"Този случай беше по време на ранния ГЕРБ, когато корупцията още не беше консолидирана и твърде вероятно ДАИ се управляваше от независим клан. Тогава се разбра, че един от източниците на приходи, са фалшиви изпити за получаване на сертификат "професионална компетентност" за шефове на транспортни фирми. На самия изпит те само драскали по празни листчета, защото в пликовете били предварително сложени попълнени с верни отговори въпросници", допълва той.

Лизингът

Лазаров дава и пример, че тогава 3000 лв. е струвало взимане без изпит на удостоверение за превоз на опасни и високорискови товари.

"Тогава проговори шефът на една транспортна фирма, който твърдеше, че регионалните шефове на ДАИ се назначават НА ЛИЗИНГ. Изборът се прави чрез наддаване кой колко "лизинг" е готов да плаща. И още - докато си плащаш лизинга си шеф. Ако не успееш - те сменят.

След няколко години един човек със съвест от ДАИ започна да разказва за корупцията там, като твърдеше, че на година се купуват между 10 и 15 ХИЛЯДИ книжки. Уволниха го. Това беше преди 10 години. Ако е преувеличил примерно два пъти, това означава, че оттогава до сега по българските и европейски пътища карат между 50 и 75 хиляди човека, които никога не са учили правилата за движение. Отделно шофьорите на камиони, които карат опасни и високорискови товари без да знаят правилата за това. ОЩЕ: Ползвали Google translate за подкупа: Ето колко пари са взели служители на ДАИ от екипа на Роби Уилямс (ВИДЕО)

Безобидните редници в армията на корупцията

Според него на този фон арестуваните сега служители на ДАИ са сравнително безобидни редници в армията на корупцията.

"Днес казаха, че при обиски в къщите им са намерени над 40 хил. евро. Вероятно това не са техни пари - сигурно с тях трябва да си плащат лизинга. За да си плаща лизингът техният началник, който да плаща лизинга на неговия началник. И на този, който го назначава. И на този, който ги пази да не влизат в затвора", добавя още Лазаров. ОЩЕ: Камиони на Роби Уилиямс жертва на корупция у нас: Твърдение на ИПБ