29 септември 2025, 10:26 часа 372 прочитания 0 коментара
Камиони на Роби Уилиямс жертва на корупция у нас: Твърдение на ИПБ

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изпрати отворено писмо до министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. В него те алармират за случай на корупция в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА). И обвиняват транспортното министерство за липса на реакция въпреки множество становища и сигнали за корупционни практики в "Автомобилната администрация".

Какво пише в писмото?

"Преди дни служители са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство служителите са били задържани", се казва в писмото.

"Въпреки сериозността на случая и риска от международен скандал, министерството мълчи", пишат от ИПБ. 

"Г-н Караджов, Вие обикновено сте активен в публичното пространство – защо мълчите сега? Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия", пише още в позицията им.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
