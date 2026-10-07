Музиката свири туш, а управниците са цели в бяло

Върху случилото се през последните 24 часа разсъждава в пост във Facebook журналистът Полина Паунова. „От всичко в последните 24 часа разбрах следното:

Дроновете, потопили два кораба в икономическата теория на България в Черно море ние не знаем какви са. Нищо, че Зеленски казва, че са руски.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов твърди, че вярва на Зеленски, когато президентът на Украйна признава, дронът край Кардам е бил украински. Но сега не вярва, когато Киев отрича атаките от вторник да идват от тях, защото в такъв случай България ще трябва да признае, че агресорът е Русия. Тъй като самият премиер каза, че "опциите са две: руски дрон или украински дрон".

Въпреки, че България не знае, че дроновете са руски знае, че причината за случаите е, че сме въоръжавали Украйна.

Делян Пеевски каза, че е много доволен от Илияна Йотова, поради реакцията ѝ за КСНС. На първия тур ДПС няма да подкрепи никого, но за втория тур ще мисли.

Не знам външната министърка как е облечена днес. Но одеждите на управленците у нас са все от лафа, дето: музиката свири туш, а те са целите в бяло - нататък няма да продължавам, че е невъзпитано", пише тя.

И добавя: "А това, че умря екипажът на кораб изглежда, че не тревожи особено всичките тия, дето само преди няколко дни опитаха да извлекат политически дивиденти от торба кости. Впрочем, тогава всики се прекланяха пред храбостта на Самуил. Не споменаха и дума за брат му Арон, който е целял мир чрез дипломация с Византия".