"Ние - депутатите от управлението, вика Антон Кутев, разбираме от депутатите от опозицията какво става в Министерството на финансите. Ако оставим настрана непосредствеността на забележителното изказване на народния представител, тук има няколко новини", пише в профила си в социалните мрежи журналистката Полина Паунова и изброява.

"Очевидно народните представители от Прогресивна България имат най-голяма необходимост от опозията (която иначе е ранено животно с отпаднала необходимост). За да ги информира опозицията какво прави тяхното управление.

Очевидно едва на шестия месец сред управляващите не само вече има лагери, а и явно противопоставяне.

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Очевидно Радев, който имаше и основание и легитимност да приключи модела на ръчно управление на държавата, наложен от Борисов, който спускаше скрижали, не само не го приключва. Задълбочава го", подчертава още Паунова.

"Има и добра новина: хубаво е, че Радев се е заобиколил с Копринков (вече възпян от БНТ за селския хандбал в Труд, както Борисов беше възпяван от БНТ за селския футбол в Бистрица) и с вице по разни неща и упражнения по стил, дето им викаме речи. Скъсването с реалността се е случило бързо. А това обикновено води до отслабване на властта", пише още тя.

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