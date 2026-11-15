Спорт:

Едва на шестия месец сред управляващите не само вече има лагери, а и явно противопоставяне

15 ноември 2026, 9:34 часа 995 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Едва на шестия месец сред управляващите не само вече има лагери, а и явно противопоставяне

"Ние - депутатите от управлението, вика Антон Кутев, разбираме от депутатите от опозицията какво става в Министерството на финансите. Ако оставим настрана непосредствеността на забележителното изказване на народния представител, тук има няколко новини", пише в профила си в социалните мрежи журналистката Полина Паунова и изброява.

"Очевидно народните представители от Прогресивна България имат най-голяма необходимост от опозията (която иначе е ранено животно с отпаднала необходимост). За да ги информира опозицията какво прави тяхното управление.

Очевидно едва на шестия месец сред управляващите не само вече има лагери, а и явно противопоставяне.

Още: "Ако мине": Антон Кутев за Гълъб Донев - не казвал какво прави, може би било нормално (ВИДЕО)

Очевидно Радев, който имаше и основание и легитимност да приключи модела на ръчно управление на държавата, наложен от Борисов, който спускаше скрижали, не само не го приключва. Задълбочава го", подчертава още Паунова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Има и добра новина: хубаво е, че Радев се е заобиколил с Копринков (вече възпян от БНТ за селския хандбал в Труд, както Борисов беше възпяван от БНТ за селския футбол в Бистрица) и с вице по разни неща и упражнения по стил, дето им викаме речи. Скъсването с реалността се е случило бързо. А това обикновено води до отслабване на властта", пише още тя.

Още: "Кръвожадни промени": Социално недоволство заради децата с уврежданията (ОБЗОР)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Кутев Полина Паунова Прогресивна България
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес