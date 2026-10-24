Киноразбирачите грешат – в САЩ не застрелват всеки, който пресече линията

Обожавам как всевъзможни фенове на "агресивна България" и не само, изгледали куп американски филми, което неясно как ги е направило специалисти охрана на ВИП субекти и по право - нашенско и common law и от вчера с пяна на уста обясняват как ако инцидента със Соня Колтуклиева бил в щатите щели да я пръснат на атоми, едва ли не.... Това пише в профила си във Facebook адвокат Николай Хаджигенов.

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И обяснява защо не е така.

"Има изключително подробни и строги правила за употреба, както на сила, така и на оръжие. Всяка употреба се разследва сериозно и при най-малкото отклонение от правилата следват присъди и затвор. И да. Има причина право да учи в университет, а не с гледане на филми по телевизията...", казва той.

Хаджигенов дава и общият правен стандарт е в тези решения:

1. Graham v. Connor — 490 U.S. 386 (1989)

"Това е общият конституционен стандарт за полицейската употреба на сила. Преценката е за обективната разумност на действията при конкретните обстоятелства, включително дали е имало непосредствена заплаха за служителите или други лица.

Въпросът не е само какво твърди агентът впоследствие, а дали употребата на смъртоносна сила е била обективно оправдана в момента на стрелбата.

Решението показва, че контекстът на реалната опасност е решаващ", казва той.

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2. Barnes v. Felix (2025)

По думите му Върховният съд отхвърля прекалено стеснения подход, при който употребата на сила се оценява само в последната секунда на инцидента.

"Съдилищата трябва да разглеждат съвкупността от обстоятелствата, включително събитията, довели до момента на стрелбата. Важни могат да бъдат позицията на агента спрямо автомобила, възможността да се отдръпне, посоката на колелата, поведението на водача и дали самият служител е допринесъл за опасната ситуация.

Както и основният прецедент, който ви пуснах когато ICE убиха Рене и всички вие отново разбирахте от това и твърдяхте че колата е вид оръжие:

1. Tennessee v. Garner — 471 U.S. 1 (1985)

Съдът постановява, че полицията не може да използва смъртоносна сила само за да спре бягащ заподозрян. Необходимо е да има основание да се смята, че той представлява значителна заплаха от смърт или тежко физическо увреждане за служителя или други хора.

Самото потегляне с автомобил или опитът за напускане на мястото не дават автоматично право на стрелба", обясниява адвокат Хаджигенов.