Над 8000 европейци са върнати от Близкия изток

Над 8000 европейци са били върнати в ЕС от Близкия изток досега с евакуационни полети, изпълнени със съдействието на ЕС, съобщи днес Европейската комисия. До днес са извършени 70 такива полета до Белгия, България, Чехия, Естония, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Румъния, Словакия и Швеция.

Самолетите излитат от Саудитска Арабия и Оман, а с последните два днес до Варшава са били върнати 227 полски граждани и 76 граждани от други европейски страни, блокирани в Кувейт, Бахрейн, Катар и Обединените арабски емирства, съобщи БТА.

ЕК по-рано уточни, че може да покрива изцяло или частично разноските за полетите при определени условия. ЕС може самостоятелно да наема самолети, ако никоя европейска държава не е в състояние да предложи помощ в даден момент, се допълва в съобщението.

През следващите дни са предвидени още полети, след като общо 23 държави са поискали помощ от ЕС за връщане на своите граждани, посочва комисията.

