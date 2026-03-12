След спиране заради санкциите: САЩ с голяма отстъпка за рафинерия на "Лукойл" в Румъния

Румънският министър на енергетиката Богдан Иван заяви, че е разговарял с „хора от САЩ“ и е получил „неформално одобрение“ за старт на дейността на рафинерията Petrotel Lukoil ("Петротел Лукойл"), с което ще се увеличи рафиниращият капацитет на страната с 21%. Румънският министър заяви това в интервю за Antena3. Това означава, че САЩ са дали неофициално одобрение на плана на Румъния да възобнови дейността на санкционираната рафинерия на "Лукойл" в Плоещ.

Румъния е отворила "нови търговски маршрути"

Докато глобалният рафиниращ капацитет остана до голяма степен непроменен напоследък, веригите за доставки на суров петрол бяха нарушени от войната в Близкия изток, а това поставя проблема около наличността, не около рафинирането. Предвиждайки този проблем, Богдан Иван заяви, че е „отворил нови търговски маршрути“.

„Отворихме нови търговски маршрути, проведохме разговори с американски гиганти по отношение на търговията и производството на дизел, и днес (вчера, 11 март - бел. ред.) мога да кажа, че сме готови да рестартираме рафинерията Petrotel Lukoil, след като получим съгласието на OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи към американското финансово министерство) в САЩ, и по този начин да увеличим енергийната си независимост, колкото е възможно, а именно директното производство, което можем да имаме“, обяви министърът в интервюто, цитиран от Romania Insider.

Снимка: БГНЕС

Специално управление

Румъния преди това постави рафинерията „Петротел Лукол“ под специално управление, за да ѝ позволи да възобнови дейността си след техническо спиране в контекста на налагането на санкции от OFAC върху дъщерните дружества на „Лукойл“.

След като конфликтът в Близкия Изток доведе до глобално повишение на цените на петрола и газа, румънският министър увери, че цените на горивата в северната ни съседка ще останат стабилни – изявление, което по-късно обаче отрече.

„Обмисляме да отворим отново и да възобновим дейността на рафинерията „Петротел“, която ще може да преработва до 20% от рафинирания в Румъния петрол и автоматично да осигури повече петролни продукти на пазара“, заяви министърът по време на интервю дни по-рано, на 9 март, цитирано от News.ro.

Рафинерията, заедно с други активи на "Лукойл" в Румъния, е обявена за продажба под натиска на санкциите на САЩ. Министерството на финансите на Щатите удължи срока за сключване на сделки до 1 април.

