Войната в Украйна:

След спиране заради санкциите: САЩ с голяма отстъпка за рафинерия на "Лукойл" в Румъния

12 март 2026, 13:32 часа 258 прочитания 0 коментара
След спиране заради санкциите: САЩ с голяма отстъпка за рафинерия на "Лукойл" в Румъния

Румънският министър на енергетиката Богдан Иван заяви, че е разговарял с „хора от САЩ“ и е получил „неформално одобрение“ за старт на дейността на рафинерията Petrotel Lukoil ("Петротел Лукойл"), с което ще се увеличи рафиниращият капацитет на страната с 21%. Румънският министър заяви това в интервю за Antena3. Това означава, че САЩ са дали неофициално одобрение на плана на Румъния да възобнови дейността на санкционираната рафинерия на "Лукойл" в Плоещ.

Румъния е отворила "нови търговски маршрути"

Докато глобалният рафиниращ капацитет остана до голяма степен непроменен напоследък, веригите за доставки на суров петрол бяха нарушени от войната в Близкия изток, а това поставя проблема около наличността, не около рафинирането. Предвиждайки този проблем, Богдан Иван заяви, че е „отворил нови търговски маршрути“.

Още: "Лукойл" с глоби за стотици милиони: КЗК обяви какво следва

„Отворихме нови търговски маршрути, проведохме разговори с американски гиганти по отношение на търговията и производството на дизел, и днес (вчера, 11 март - бел. ред.) мога да кажа, че сме готови да рестартираме рафинерията Petrotel Lukoil, след като получим съгласието на OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи към американското финансово министерство) в САЩ, и по този начин да увеличим енергийната си независимост, колкото е възможно, а именно директното производство, което можем да имаме“, обяви министърът в интервюто, цитиран от Romania Insider.

Снимка: БГНЕС

Специално управление

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Румъния преди това постави рафинерията „Петротел Лукол“ под специално управление, за да ѝ позволи да възобнови дейността си след техническо спиране в контекста на налагането на санкции от OFAC върху дъщерните дружества на „Лукойл“.

След като конфликтът в Близкия Изток доведе до глобално повишение на цените на петрола и газа, румънският министър увери, че цените на горивата в северната ни съседка ще останат стабилни – изявление, което по-късно обаче отрече.

Още: Заплашена ли е България от арбитражно дело с "Литаско"?

„Обмисляме да отворим отново и да възобновим дейността на рафинерията „Петротел“, която ще може да преработва до 20% от рафинирания в Румъния петрол и автоматично да осигури повече петролни продукти на пазара“, заяви министърът по време на интервю дни по-рано, на 9 март, цитирано от News.ro.

Рафинерията, заедно с други активи на "Лукойл" в Румъния, е обявена за продажба под натиска на санкциите на САЩ. Министерството на финансите на Щатите удължи срока за сключване на сделки до 1 април.

Още: САЩ притискат Русия с "Лукойл", за да има мир в Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Румъния петрол САЩ Лукойл санкции Русия
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес